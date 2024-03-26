Λογαριασμός
Survivor: Η ψηφοφορία φέρνει τα πάνω κάτω - Δείτε το trailer

Survivor με τον Γιώργο Λιανό, Κυριακή έως Πέμπτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Με τις δυο ομάδες να έχουν από μία υποψήφια για τη μονομαχία της Πέμπτης, Μπλε και Κόκκινοι μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας την τρίτη ασυλία. 

Η ηρεμία όμως είναι ξένη λέξη για το εσωτερικό της Μπλε ομάδας αφού οι εσωτερικές αντιπαλότητες και τα παράπονα δεν σταματούν με τους Κόκκινους να κάνουν τα δικά τους σχόλια για όσα παρατηρούν, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.

survivor

survivor

Ο αγώνας είναι γεμάτος αγωνία, ένταση και πόντους που μπαίνουν στο δευτερόλεπτο! 

Η ένταση συνεχίζεται στο Συμβούλιο με δυνατούς διαπληκτισμούς. Στρατηγικές αποκαλύπτονται και η ψηφοφορία φέρνει τα πάνω κάτω!

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

