Το Netflix και η Lena Dunham συνεργάζονται σε μια νέα romcom σειρά

Από το Rye Lane μέχρι το Love at first sight , μας προσέφερεραν μερικές καινούριες ρομαντικές κωμωδίες αυτή την χρονιά και δεν θα μπορούσαμε να ειμαστε πιο ευγνώμων. Και τώρα το Netflix, έρχεται με ακόμη πιο καλά νέα για τους λάτρεις του ρομντισμού. Η πλατφόρμα συνεχούς ροής συνεργάζεται με τη συγγραφέα, ηθοποιό και σκηνοθέτη Lena Dunham σε μια νέα ρομαντική κομεντί, το ”Too Much”. Η σειρά είναι ιδανική για αυτούς που έχουν απογοητευτεί από την ερωτική τους ζωή και αναρωτιούνται αν η αληθινή αγάπη είναι ακόμα δυνατή. Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Εδώ είναι όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τη νέα σειρά του Dunham στο Netflix.

Ποια είναι η πλοκή του ”Too Much”;

Η σειρά ακολουθεί τη Jessica, μια εργασιομανή γυναίκα, από τη Νέα Υόρκη, γύρω στα τριάντα, που προσπαθεί να συμβιβαστεί με έναν πρόσφατο χωρισμό. Η λύση? Ξεκινώντας από την αρχή αναλαμβάνοντας μια νέα δουλειά στο Λονδίνο. Στη συνέχεια όμως συναντά τον Φέλιξ, ο οποίος είναι λιγότερο ο Χιου Γκραντ στο Νότινγκ Χιλ και περισσότερο ο μεθυσμένος συγκάτοικος του Χιου Γκραντ. Ωστόσο, η Τζέσικα αντιλαμάμβάνεται την σύνδεση που υπάρχει μεταξύ τους, πράγμα που δεν μπορεί να αγνοήσει. Αυτό, όμως, που θα πρέπει να αναρωτηθούν οι ίδιοι είναι, εάν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί μιλούν πραγματικά την ίδια γλώσσα, όπως λέει και η επίσημη περίληψη.

Ποιοί θα είναι οι πρωταγωνιστές στην σειρά;

Η Μέγκαν Στάλτερ (Hacks) θα παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τζέσικα και ο Γουίλ Σαρπ (The White Lotus) θα υποδυθεί τον Φέλιξ.

Η σειρά που αποτελείται από 10 part δημιουργήθηκε από την Dunham και τον σύζυγό του Luis Felber. Το Too Much θα παράγεται από την Working Title Television, η οποία αποτελεί μέρος των Universal International Studios (Love Actually), και το Good Thing Going του Dunham. Η σειρά θα περιλαμβάνει επίσης πρωτότυπη μουσική από τον Felber.

Σχετικά με τη σειρά, η Dunham δήλωσε: «Αυτή είναι μια σειρά, που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου – δημιουργήθηκε με τον σύζυγό μου Luis, με τους αγαπημένους μου ηθοποιούς – τις ιδιοφυΐες που είναι η Meg και ο Will, μαζί με μια παρέα φίλων – και συνεργάζομαι ξανά με τους Working Title, που βρίσκονται πίσω από τις ρομαντικές κωμωδίες που με σχημάτισαν. Το Netflix υποστήριξε τόσο βαθιά το όραμα, το οποίο είναι να δημιουργήσει μια ρομαντική κωμωδία που μας κάνει να ριζοβολούμε για την αγάπη, φέρνει χαρά, αλλά έχει και τις οδοντωτές άκρες της ζωής».

Πότε θα κυκλοφορήσει το ”Too Much”;Η παραγωγή της σειράς πρόκειται να ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024, οπότε έχουμε αρκετό καιρό να περιμένουμε μέχρι να βγει η σειρά στο Netflix.

