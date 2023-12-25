To «Last Christmas» Νο1 στο χριστουγεννιάτικο UK chart 39 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Το φετινό νούμερο ένα χριστουγεννιάτικο σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποδείξει ότι τα καλά πράγματα έρχονται πραγματικά σε όσους περιμένουν.

Το «Last Christmas» των Wham!, βρίσκεται στην κορυφή του επίσημου χριστουγεννιάτικου chart του Ηνωμένου Βασιλείου, 39 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Το τραγούδι που έγραψε ο αείμνηστος Τζορτζ Μάικλ, κυκλοφόρησε το 1984, αλλά στην κορυφή των chart βρέθηκε το «They Know It's Christmas;» από την Band Aid.

Συμπτωματικά, ο Τζορτζ Μάκλ ήταν ένας από τους δεκάδες αστέρες της ποπ που συνεισέφεραν φωνητικά στο τραγούδι της Band Aid, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Τα streams των θαυμαστών των Last Christmas ανήλθαν σε 13,3 εκατομμύρια φορές τις τελευταίες επτά ημέρες, στον αγώνα για να το αναδείξουν νούμερο ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 2023.

Το εμβληματικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι άφησε πίσω το «You’re Christmas to Me» του Σαμ Ράιντερ και το «All I Want For Christmas Is You», της Μαράια Κάρεϊ και κατέκτησε την κορυφή.

«Αποστολή εξετελέσθη» δήλωσε ο Άντριου Ρίτζλεϊ των «Wham!». «Επιτέλους ανέβηκε στο χριστουγεννιάτικο Νο1, που ήταν πάντα ο βασικός στόχος. Ο Τζορτζ (Μάικλ) θα είχε τρελαθεί που έπειτα από τόσα χρόνια επιτέλους φτάσαμε στην κορυφή» πρόσθεσε.

«Έγραψε το Last Christmas με την πρόθεση να είναι χριστουγεννιάτικο νούμερο ένα. Ήταν ένας στόχος που έθεσε» είπε.

Ο Ρίτζλεϊ παραδέχθηκε ότι η απογοήτευση ήταν τεράστια για τους δυο τους, όταν δεν κατάφεραν να κατακτήσουν την κορυφή εκείνη τη χρονιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

