Δεν μπαίνουν όλοι οι άνθρωποι στο κλίμα των Χριστουγέννων – για την ακρίβεια πολλοί από τους συγγενείς και φίλους μας δυσανασχετούν με την υπερβολική – και σχεδόν επιβεβλημένη – ευθυμία των εορτών.

Αν είστε ένας από αυτούς που δεν αντέχετε τα λαμπιόνια και τα χριστουγεννιάτικα χιτ που παίζουν παντού, μην αισθάνεστε άσχημα – ακόμα και η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το 2015 το «My Sad Christmas Song» θέλοντας να δείξει ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα για όλους.

Στο ίδιο, μελαγχολικό κλίμα είχε μπει και ο Prince, με το "Another Lonely Christmas".

"Every Christmas night for seven years now/ I drink banana daiquiris till I’m blind" (Κάθε νύχτα Χριστουγέννων έδώ και επτά χρόνια/ πίνω banana daiquiris μέχρι να τυφλωθώ)

Για αυτούς (τους πολλούς) που παθαίνουν κατάθλιψη με το Last Christmas και το All I want for Christmas is you, το Billboard φρόντισε να δώσει ενναλακτικές: αντι- χριστουγεννιάτικα τραγούδια με στίχο και ύφος ανάλογο της μη εορταστικής διάθεσης.

Για παράδειγμα:

Blink-182: I Won’t Be Home for Christmas

"Please stay away from my home if you don’t wanna get beat down/ Just leave the presents and then leave me alone (Σε παρακαλώ (άγιε βασίλη) μείνε μακριά από το σπίτι μου αν δεν θέλεις να σε χτυπήσουν/ Απλώς άφησε τα δώρα και μετά άφησέ με ήσυχο)

The Killers: "Don’t Shoot Me, Santa"

"Oh Santa, I’ve been killing just for fun/ Well, the party’s over, kid/ Because I got a bullet in my gun" (Ω Άγιε Βασίλη, Άγιε Βασίλη σκότωνα για πλάκα/ Λοιπόν, το πάρτι τελείωσε, παιδί μου/ Επειδή έχω μια σφαίρα στο όπλο μου)

Pet Shop Boys: "It Doesn’t Often Snow at Christmas"

"Christmas is not all it’s cracked up to be/ Families fighting around a plastic tree" (Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο αυτό που πρέπει να είναι/ Οικογένειες τσακώνονται γύρω από ένα πλαστικό δέντρο)

The Midnight Riders: "All I Want for Christmas (Is to Kick Your Ass)" "I’m naughty, not so nice, someone who wants you dead/ Know when you’re sleeping and I know when you wake, got a sock full of bolts and I’m hiding under your bed" (Είμαι άτακτος, όχι τόσο καλός, κάποιος που σε θέλει νεκρό/ Ξέρω πότε κοιμάσαι και ξέρω πότε ξυπνάς, πήρα μια κάλτσα γεμάτη σφαίρες και κρύβομαι κάτω από το κρεβάτι σου)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.