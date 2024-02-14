Η Προξενήτρα: Ο Θωμάς Μοσχόπουλος φέρνει τον Θόρτνον Ουάιλντερ για πρώτη φορά στο Εθνικό

Ο Θόρτνον Ουάιλντερ «επισκέπτεται» για πρώτη φορά το Εθνικό Θέατρο, συστήνοντάς μας τη γοητευτική και σπαρταριστή «Προξενήτρα». Η κωμωδία του βραβευμένου με Πούλιτζερ συγγραφέα, που άνοιξε αυλαία τον Δεκέμβριο του 1955 στο Μπρόντγουεη, κάνοντας ρεκόρ παραστάσεων και τους κριτικούς να την υποδέχονται με ενθουσιώδη σχόλια, ανεβαίνει στη Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη – Θέατρο REX σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του 19ου αρχίζει με οδηγό τη δαιμόνια προξενήτρα Ντόλυ Λεβί, η οποία θα αναλάβει με ενθουσιασμό να βρει την ιδανική σύζυγο στον πλούσιο αλλά δύστροπο χήρο Οράτιο. Ταυτόχρονα, η Ντόλυ θα βοηθήσει την ανιψιά του Οράτιου Ερμενεγάρδη, να παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της και θα μηχανορραφήσει προκειμένου όλοι και όλες βρουν το ιδανικό τους ταίρι ή τουλάχιστον κάποιον που μπορεί να διαλύσει τη μοναξιά τους.

Παίζουν: Μελίνα Βαμπούλα, Θανάσης Δήμου, Σίμος Κακάλας, Άλκης Μπακογιάννης, Ιωάννης Μυστακίδης, Ράνια Οικονομίδου, Πάνος Παπαδόπουλος, Θανάσης Ραφτόπουλος, Ευδοκία Ρουμελιώτη κ.α.

Τετάρτη και Κυριακή, 19:00. Πέμπτη και Παρασκευή, 20:30. Σάββατο, 17:30 και 20:30.

Εισιτήρια: 5€-25€. Προπώληση: ticketservices.gr.

Εθνικό Θέατρο – Rex – Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη», Πανεπιστημίου 48, Αθήνα. | Ταμεία Θεάτρου Rex – τηλ.: 210.3301881 – 210.3305074 | https://www.n-t.gr/index.php#

Η Δήμητρα Γαλάνη στο VOX – Μαζί της η Παυλίνα Βουλγαράκη

Με αφορμή το νέο της άλμπουμ “Είσοδος Κινδύνου” η Δήμητρα Γαλάνη έρχεται τον Δεκέμβριο στο VOX και παρουσιάζει το best of μιας 55χρονης καριέρας. Μια αναδρομή στα πολύ αγαπημένα τραγούδια που όλοι ζητούσαν και περιμένουν, σε 8 μοναδικές παραστάσεις και με μια υπέροχη μπάντα στο πλευρό της. Στη σκηνή μαζί της και η δημιουργός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη.

Τετάρτες από 13/12 έως 27/3 | 21:00

Εισιτήρια: Α΄ Ζώνη: 45€, Β΄ Ζώνη: 35€, Γ΄ Ζώνη: 30€, Δ΄ Ζώνη: 25€, Ε΄ Ζώνη: 20€, Ζώνη Ορθίων με ποτό πλατεία: 20€, Ζώνη Ορθίων με ποτό εξώστες: 15€. Προπώληση: more.com.

VOX, Ἱερά Ὁδός 16, Αθήνα 104 35 / Τηλέφωνο: 21 0347 5900

«Εν Αιθρία»: Ομαδική έκθεση εικονογράφησης στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

H Comicdom Press σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Μικρός Ήρως, παρουσιάζουν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 14 έως και τις 20 Φεβρουαρίου, την ομαδική έκθεση comics και εικονογράφησης «Εν Αιθρία 11». Στην ενδέκατη διοργάνωσή της, που συμπίπτει με τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της, η μακροβιότερη έκθεση comics & εικονογράφησης στη χώρα, παρουσιάζει αδημοσίευτα έργα 56 Ελλήνων δημιουργών.

Ημέρα Εγκαινίων (Τετάρτη 14/2): 19:00 – 22:00

Διάρκεια: Από τις 14 έως και τις 20 Φεβρουαρίου.

Δευτέρα – Κυριακή: 18:00 – 22:00.

Είσοδος Ελεύθερη

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Διεύθυνση: Πειραιώς 206,(Ύψος Χαμοστέρνας)Ταύρος, Αθήνα. Τηλ.: +30 210 341 8550

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.