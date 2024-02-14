Usher: Παντρεύτηκε για τρίτη φορά ο σταρ της r&b

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, Usher παντρεύτηκε τη σύντροφό του Jennifer Goicoechea στο Λας Βέγκας, την ίδια ημέρα που εμφανίστηκε και στο ημίχρονο του Super Bowl, όπως επιβεβαίωσε το PEOPLE.

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους στο Terrace Gazebo του Vegas Weddings, ένα υπαίθριο εκκλησάκι γάμου που χωράει μόλις 30 καλεσμένους με μάρτυρα την μητέρα του τραγουδιστή, Jonetta Patton. Είναι ο τρίτος γάμος για τον Usher ενώ με την σύντροφό του είναι μαζί από το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

Usher Marries Longtime Girlfriend Jennifer Goicoechea in Las Vegas Wedding Ceremony! (Exclusive) https://t.co/EgHlNDaF60 — People (@people) February 13, 2024

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Usher και η Jennifer Goicoechea έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και παντρεύτηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Λας Βέγκας περιτριγυρισμένοι από στενούς φίλους και οικογένεια», ανέφερε η εκπρόσωπος του τραγουδιστή στο PEOPLE.

«Και οι δύο ανυπομονούν να συνεχίσουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους μαζί περιτριγυρισμένοι από αγάπη και ευχαριστούν όλους για τις ευχές τους».

Μετά το Super Bowl, το ζευγάρι ντυμένο στα λευκά διασκέδασε στο γαμήλιο πάρτι τους με καλεσμένους μεταξύ άλλων τους Βικτόρια Μονέτ(Victoria Monét) και Τιμ Κουκ.

Ηταν μία εκπληκτική εβδομάδα για τον σούπερ σταρ ο οποίος εκτός από την μοναδική του εμφάνιση στη σκηνή του Allegiant Stadium στο Λας Βέγκας και το γάμο του, κυκλοφόρησε το ένατο άλμπουμ του με τίτλο «Coming Home» ενώ αποκάλυψε ότι θα ξεκινήσει την περιοδεία του «Past Present Future Tour» τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

