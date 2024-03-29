Survivor: Αποχώρησε η Ευγενία Μπόρλα

Έχοντας χάσει με 0-4 στο σκορ στη μονομαχία με τη Χρύσα, αποχώρησε από το Survivor η Ευγενία Μπόρλα.

Η Survivor που στις προηγούμενες μονομαχίες της είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την παραμονή της φάνηκε να δυσκολεύεται με το στόχο που επέλεξε η Αναστασία.

«Είμαι χαρούμενη, όχι επειδή φεύγω, αλλά γιατί νιώθω γεμάτη», είπε. «Ευχαριστήθηκα όλα τα run που έκανα σήμερα. Πραγματικά το ένιωθα ένα προς ένα, έβαλα τα δυνατά μου, το διασκέδασα. Ευχόμουν από μέσα μου σε κάθε run να γίνει αυτό που είναι καλύτερο για εμένα. Προφανώς αυτό που είναι καλύτερο για εμένα τη δεδομένη στιγμή είναι να αποχωρήσω. Συγχαρητήρια στα κορίτσια ήταν πολύ καλές και πολύ εύστοχες. Από εκεί και πέρα νιώθω ολοκληρωμένη και γεμάτη. Χαρούμενη που γνώρισα όλα τα παιδιά και από τις δύο ομάδες. Δεν έχω να πω κανένα κακό λόγο για κανέναν και θέλω να πιστεύω πως κι εγώ δε σας στενοχώρησα».

Νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν δώσει ένα συγκλονιστικό αγώνα για το έπαθλο επικοινωνίας με τους Μπλε να νικούν οριακά και να απολαμβάνουν τον καφέ τους ακούγοντας τα ηχητικά μηνύματα των φίλων τους.

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.