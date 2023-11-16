Η Apple TV+ κοινοποίησε τις πρώτες εικόνες από τη νέα δραματική σειρά «The New Look» με πρωταγωνιστές τους Μπεν Μέντελσον και Ζιλιέτ Μπινός στους ρόλους θρυλικών σχεδιαστών μόδας.

Η σειρά «The New Look» διερευνά πώς οι σχεδιαστές μόδας Κριστιάν Ντιορ και Κοκό Σανέλ και οι σύγχρονοί τους διαχειρίστηκαν τη φρίκη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και λάνσαραν τη σύγχρονη μόδα.

«Τοποθετημένο την περίοδο της ναζιστικής κατοχής στο Παρίσι του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η σειρά "The New Look" εστιάζει στην κομβική στιγμή του 20ου αιώνα, όταν η γαλλική πόλη επανέφερε τον κόσμο στη ζωή μέσω της μόδας του Christian Dior. Καθώς ο Ντιορ αφήνει με την πρωτοποριακή του εμπειρία εμβληματικό αποτύπωμα ομορφιάς και επιρροής, η βασιλεία της Chanel ως πιο διάσημης σχεδιάστριας μόδας στον κόσμο τίθεται σε κίνδυνο. Το έπος ακολουθεί τις εκπληκτικές ιστορίες των συγχρόνων και των αντιπάλων του Dior, από τη Chanel, τον Pierre Balmain, τον Cristóbal Balenciaga και άλλους» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Η Apple TV συνεργάστηκε με τον Dior για να προσφέρει «μια εκπληκτική παρουσίαση του ατελιέ, των σχεδίων και των ρούχων που δημιουργήθηκαν από τον Κριστιάν Ντιορ».

Ο Τζακ Αντόνοφ υπογράφει το σάουντρακ της σειράς, για το οποίο επιτυχίες του 20ου αιώνα διασκευάστηκαν από τη Λάνα Ντελ Ρέι, τη Φλόρενς Γουέλς, τον Νικ Κέιβ και άλλους καλλιτέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.