«The Burial»: Jamie Foxx και Tommy Lee Jones ενώνουν τις δυνάμεις τους στο trailer της νέας ταινίας

Η ταινία βασίζεται σε αληθινή ιστορία

Στο πρώτο trailer για το επερχόμενο δικαστικό δράμα «The Burial», δύο βραβευμένοι με Όσκαρ, ο Τόμι Λι Τζόουνς και ο Τζέιμι Φοξ, ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Το φιλμ του Amazon Prime Video, βασίζεται στην αληθινή ιστορία του ανορθόδοξου δικηγόρου Willie E. Gary και του πελάτη του Jeremiah Joseph O’Keefe, ο οποίος κατέθεσε αγωγή εναντίον της εταιρείας κηδειών Loewen.

Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα, όταν μια συμφωνία με χειραψία χαλάει, ο ιδιοκτήτης γραφείου κηδειών Jeremiah O’Keefe (Tommy Lee Jones) στρέφεται στον χαρισματικό δικηγόρο Willie E. Gary (Jamie Foxx) για να σώσει την οικογενειακή του επιχείρηση. Καθώς τα πνεύματα φουντώνουν και το γέλιο ακολουθεί, το απίθανο ζευγάρι δένεται, ενώ αποκαλύπτει την εταιρική διαφθορά και τη φυλετική αδικία σε αυτή τη θριαμβευτική ιστορία.

Σε σκηνοθεσία της Maggie Betts και σε σενάριο των Betts και Doug Wright, στο «The Burial» συμμετέχουν, επίσης, οι Jurnee Smollett (Lovecraft Country, Birds of Prey), Mamoudou Athie (Jurassic World Dominion, Elemental), Dorian Missick (Southland), Pamela Reed (Kindergarten Cop), Amanda Warren (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Jim Klock (The Underground Railroad), Alan Ruck (Succession), Billy Slaughter (Mayfair Witches) και Lance E. Nichols (The Curious Case of Benjamin Button) μαζί με τους Tommy Lee Jones και Jamie Foxx. Ο Bill Camp (Sound of Freedom, Joker) θα υποδυθεί τον Raymond Loewen, τον πρώην ιδιοκτήτη επιχειρήσεων και πολιτικό παράγοντα.

