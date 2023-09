Αυτές είναι 4 τρυφερές ταινίες που περνούν μηνύματα για την κλιματική αλλαγή Cinema 13:38, 06.09.2023 linkedin

Oι παρακάτω 4 ταινίες δοκιμάζουν ένα νέο είδος, το «cli-fi», με ιστορίες ελπίδας και ανθεκτικότητας - ιστορίες για την κλιματική κρίση