«Γειτονιές στο πιάτο»: Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε το trailer

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και οι «Γειτονιές στο Πιάτο» ταξιδεύουν για πρώτη φορά στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Από τις παρυφές της Άνω Πόλης μέχρι τη παραλία και από τον Λευκό Πύργο μέχρι την Καλαμαριά, το γαστρονομικό τοπίο της πόλης είναι ανεξάντλητο. Στο πρώτο μέρος του αφιερώματος η εκπομπή κάνει μια βόλτα σε διάφορες γειτονιές της εξερευνώντας κλασσικά και νέα στέκια.

Η «Ακτή Ντοβίλ» είναι το αγαπημένο εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, με ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα σου επιτρέπει να χαλαρώσεις και να αφεθείς στο γαστρονομικό πλούτο του μενού της.

O «Ήλιος» είναι ένα από τα πιο παλιά ζαχαροπλαστεία της πόλης που η ιστορία του ξεκινάει από τον παππού και σήμερα βρίσκεται στα χέρια της τρίτης γενιάς η οποία διατήρησε ακέραιο τον χαρακτήρα και το μενού με ελάχιστες προσθήκες.

To «Salento» εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και έχει κάνει αίσθηση με την απλότητα και τη γεύση του. Σαντουιτσάκια και πίτσες από ζυμάρι ωρίμανσης που ψήνεται επί τόπου στον ξυλόφουρνο και στη συνέχεια γεμίζει με τα καλύτερα υλικά.

Το «Όλυμπος Νάουσα» είναι ένα εστιατόριο που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα Θεσσαλονίκης και Ελλάδας τη δεκαετία του ‘60 και με ένα μενού στα χέρια του έμπειρου σεφ Δημήτρη Τασιούλα, συνεχίζει τη μεγάλη κληρονομιά με νέες εμβληματικές γεύσεις.

Η «νύφη του Θερμαϊκού» εμπνέει και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος επιστρέφοντας στο στούντιο ετοιμάζει μωσαϊκό με φουντούκια και μπισκότα και πικάντικο κοτόπουλο με γιαούρτι και σπανάκι.

