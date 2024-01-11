Η διάσημη νεαρή ποπ σταρ Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez)- που πρόσφατα δήλωσε ότι θέλει να αφοσιωθεί στην υποκριτική - θα υποδυθεί τη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι, ροκ εν ρολ και λάτιν μουσικής Λίντα Ρόνσταντ σε επερχόμενη βιογραφική ταινία.

Η τραγουδίστρια της ποπ και πρωταγωνίστρια της σειράς «Only Murders in the Building» αποκάλυψε τα σχέδιά της δημοσιεύοντας μια φωτογραφία των απομνημονευμάτων της Λίντα Ρόντσταντ «Simple Dreams» του 2013 σε ανάρτησή της στο Instagram.

Linda Ronstadt Signed Off on Selena Gomez Playing Her in New Biopic | Click to read more 👇 https://t.co/q31ZUEn18Y — TMZ (@TMZ) January 10, 2024

Η ταινία είναι στο στάδιο της προπαραγωγής, με παραγωγούς τον μάνατζερ της Ρόντσαντ, Τζον Μπόιλαν και τον Τζέιμς Κιτς, ο οποίος ανέλαβε την παραγωγή του ντοκιμαντέρ του 2019 «Linda Ronstadt: The Sound of My Voice».

Δεν έχουν ανακοινωθεί άλλες λεπτομέρειες για τους συντελεστές.

Η Ρόντσαντ και η Γκόμεζ είναι και οι δύο μεξικανικής καταγωγής.

selena gomez playing linda ronstadt in a movie is everything, she was literally made for this role pic.twitter.com/aZeMnOYSog — ℜ (@selenafortune) January 6, 2024

Η Λίντα Ρόντσταντ (Λίντα Ρόνσταντ) κατά τη διάρκεια της καριέρας της κέρδισε 11 Grammy και τιμήθηκε τόσο από την Ακαδημία Ηχογράφησης των ΗΠΑ όσο και από την Ακαδημία Ηχογράφησης Λάτιν Μουσικής.

