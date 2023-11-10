Johnny Depp: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της νέα του ταινίας «Modi»

O διάσημος ηθοποιός, Τζόνι Ντεπ, επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό με αφορμή την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της νέας του ταινίας.

Σημειώνεται ότι αυτή τη φορά επέλεξε τη σκηνοθετική καρέκλα, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, για τη δραματική ταινία «Modì» που αφηγείται τη ζωή του διάσημου Ιταλού καλλιτέχνη και γλύπτη, Αμεντέο Μοντιλιάνι.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από το τέλος των γυρισμάτων ανάμεσα στα μέλη του συνεργείου, ντυμένος casual με καρό πουκάμισο, τζιν και γυαλιά ηλίου, σύμφωνα με το Hello.

New video of Johnny Depp in Budapest! pic.twitter.com/cw2lhHJFYB — 𝐦𝐚𝐫 (@vaersac) September 19, 2023

«Στην αγαπημένη μου κινηματογραφική οικογένεια του «Modi», Köszönöm [«Ευχαριστώ» στα ουγγρικά] για όλες τις εξαιρετικές προσπάθειές σας, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να γυριστεί αυτή η ταινία. Παρακαλώ δεχτείτε τον ειλικρινή θαυμασμό, την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη μου», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής του στο Ιnstagram ο ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ανάμεσα στα μηνύματα που δέχθηκε από τους ακολούθους του ήταν και της Ναόμι Κάμπελ.

Ο Ιταλός σταρ, Ρικάρντο Σκαμάρτσιο, πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο και μαζί του είναι οι Λουίζα Ρανιέρι, Στίβεν Γκράχαμ, Σάλι Φίλιπς και Αλ Πατσίνο. Η ταινία βασίζεται στο oμώνυμο θεατρικό έργο του Ντέννις Μακιντάιρ και αφηγείται την ιστορία του διάσημου καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι το 1916.

Johnny Depp this morning in Budapest pic.twitter.com/NX7tG5oHc4 — 𝐦𝐚𝐫 (@vaersac) September 21, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.