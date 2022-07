Έχουν περάσει 45 χρόνια από τον θάνατό του, ωστόσο ο «βασιλιάς του ροκ εντ ρολ» εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλήθη που τιμούν τη ζωή και το έργο του.

Στην πόλη Μπέλεβιλ, στην πολιτεία Μίσιγκαν των ΗΠΑ πρόσφατα διοργανώθηκε το Michigan Elvisfest, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στη Βόρεια Αμερική αφιερωμένα στον Έλβις Πρίσλεϊ.

Ξεκίνησε από καλλιτέχνες που λατρεύουν να μεταμορφώνονται σε Έλβις πάνω στη σκηνή και θέλουν να τιμούν τη μουσική και την επιρροή του.

nothing makes me happy except these pictures of Elvisfest https://t.co/3To2wz5f4O

Η εκδήλωση διαφέρει από τα περισσότερα φεστιβάλ για τον Έλβις επειδή δεν είναι διαγωνισμός, είπε η Μαίρη Ντέκερ, η οποία διοργανώνει το Michigan Elvisfest εδώ και πάνω από 17 χρόνια.

Οι καλλιτέχνες είναι όλοι εδώ για να τιμήσουν τη ζωή και το πνεύμα του Έλβις μέσα από τις ερμηνείες τους, εξήγησε.

Οι μιμητές του Έλβις υπάρχουν από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, όταν ο καλλιτέχνης μόλις ξεκινούσε την καριέρα του. Για να κάνουν τις παραστάσεις τους όσο το δυνατόν πιο κοντά στον «βασιλιά του ροκ εν ρολ», οι μεταγενέστερες γενιές μιμητών αγόρασαν ολόσωμες φόρμες καλυμμένες με στρας από τη σχεδιάστρια κοστουμιών του Πρίσλεϊ, Νούντι Κον.

NIKI WILLIAMS and VANESSA LEROY@NPR #elvishttps://t.co/b1rQ8o07k6 pic.twitter.com/BSSxiX5L0k