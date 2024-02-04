Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Κριός

Μην αναιρείτε χωρίς σημαντικό λόγο κάποιες υποσχέσεις που δώσατε, ακόμη και να το μετανιώσατε. Οφείλετε να κρατήσετε τον λόγο σας. Έχετε επίσης την διάθεση να βγείτε και πάλι από το καβούκι σας και να συγχρωτιστείτε με τον κόσμο. Καιρός ήταν, μια και τον τελευταίο καιρό σας έχουν απορροφήσει τα προβλήματα της καθημερινότητας σας.

Ταύρος

Τα χαρακώματα και οι αντεγκλήσεις στον επαγγελματικό χώρο έχουν πάρει διαστάσεις για κάποιους από εσάς, αυτό όμως πρέπει να σταματήσει γιατί σας βλάπτει. Αισθάνεστε εξ αιτίας αυτού ευάλωτοι, δεν θα πρέπει όμως αυτό να σας εμποδίσει όμως να διεκπεραιώσετε τις προγραμματισμένες δραστηριότητες σας. Προσοχή μόνο σε πιθανά λάθη και παραλήψεις…

Δίδυμοι

Η ελλιπής προετοιμασία σε ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να σας στοιχίσει! Η στήριξη των συναδέλφων ή συνεργατών όμως θα είναι καθοριστικής σημασίας για την τελική έκβαση. Υπάρχει έντονο το ενδεχόμενο λάθους στον οικονομικό τομέα. Προσέχετε να μην παραπέσουν οι λογαριασμοί σας, μην κάνετε επενδύσεις, ξεχάστε τις πιστωτικές σας κάρτες και διπλοτσεκάρετε τα πάντα που έχουν σχέση με χρήματα.

Καρκίνος

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει να χαλαρώσετε τις προσπάθειες σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή πάλη για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…

Λέων

Κάτι ή κάποιος θα σας απογοητεύσει και θα έχετε την διάθεση να το βάλετε στα πόδια. Δεν θα ήταν όμως σοφό να το κάνετε, γιατί θα δείξετε ο θιχτήκατε και θα δώσετε την ικανοποίηση σε κάποιους, ότι κατάφεραν να σας πληγώσουν. Η μέρα σας άλλωστε είναι υπερβολικά γεμάτη με υποχρεώσεις και αγχώνεστε ήδη για το πώς θα τα βγάλετε πέρα.

Παρθένος

Εξελίξεις στην συναισθηματική σας ζωή θα φέρει η μέρα, και μάλιστα σημαντικές. Άτομο του περιβάλλοντος σας, φιλικού ή επαγγελματικού θα κάνει ένα συναισθηματικό άνοιγμα και θα σας εκπλήξει… Σκεφτείτε προσεκτικά όμως, ως προς το τι θέλετε εσείς από την ζωή σας. Μην παίρνετε βεβιασμένες αποφάσεις.

Ζυγός

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

Σκορπιός

Κάποια μικρά εμπόδια θα σας εκνευρίσουν σήμερα. Δεν αξίζει όμως να αναστατώνεστε, αφού το τοπίο θα καθαρίσει αργότερα. Στον αισθηματικό τομέα δημιουργείται κλήμα ανανέωσης. Η μέρα σας κάνει πιο συναισθηματικούς, θέλετε να έρθετε κοντά στον ερωτικό σας σύντροφο, καλύπτοντας έτσι τα κενά που δημιουργήθηκαν στην σχέση σας τις προηγούμενες μέρες.

Τοξότης

Η μέρα σας θα έχει αρκετές ανατροπές και τα αντίστοιχα σκαμπανεβάσματα διάθεσης. Φροντίστε να βρείτε κάποιες στιγμές μέσα στην μέρα, να αποστασιοποιηθείτε από τα προβλήματα και να δείτε καθαρά μπροστά σας. Οι αδέσμευτοι αισθάνεστε έντονα την ανάγκη για μια πραγματική αγάπη στην προσωπική σας ζωή, δεν είναι σίγουρο όμως ότι στην πραγματικότητα είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε μια σοβαρή ερωτική σχέση. Ξεκαθαρίστε πρώτα το τι θέλετε και κινηθείτε μετά…

Αιγόκερως

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές.

Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

Υδροχόος

Είναι δύσκολο να συγκεντρωθείτε στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις σας. Προσοχή σε λάθη και παραλήψεις που μπορεί να στοιχίσουν. Η φιλία θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην σημερινή σας μέρα. Ένα νέο φιλικό πρόσωπο στην ζωή σας θα φέρει και νέα ενδιαφέροντα, χρειάζεται όμως χρόνος μέχρι να βρείτε έναν κοινό βηματισμό…

Ιχθείς

Θα πρέπει να επιδείξετε πνεύμα δικαιοσύνης καθώς θα χειρίζεστε τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Εάν είστε δίκαιοι και τίμιοι απέναντι στους γύρω σας έχετε πολλές περισσότερες πιθανότητες να πετύχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ήρθε επίσης η ώρα της σοβαρής σκέψη και της λήψης αποφάσεων σε εργασιακά θέματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε την κατάσταση κατάματα και να επιλέξετε πορεία…

