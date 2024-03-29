Διάχυτη ήταν η χαρά και η ανυπομονησία των παικτών να αγωνιστούν ακόμα μια φορά για το ίσως πολυτιμότερο έπαθλο, την επικοινωνία. Όταν μάλιστα ο Γιώργος Λιανός περιέγραψε το έπαθλο, εκεί οι αρκετοί λύγισαν. Ανάμεσά τους και η πάντα δυναμική Κατερίνα Δαλάκα. «Έχω περάσει πάρα πολύ καιρό σε αυτό το παιχνίδι, έχω χάσει πάρα πολλές στιγμές από την οικογένειά μου» είπε δακρυσμένη.

Η αναμέτρηση ήταν αρκετά ισορροπημένη, με τις δύο ομάδες να ακολουθούν η μία την άλλη και καμία να μη μπορεί να ξεφύγει με διαφορά.

Κάποια στιγμή, οι Διάσημοι βρέθηκαν σε αποσταση αναπνοής από τη νίκη και τα μηνύματα των αγαπημένων τους προσώπων, καθώς προηγούνταν με 9-7 και όλα έδειχαν να έχουν κριθεί.

Σε εκείνη την καθοριστική στιγμή η ομάδα μπόρεσε να επανέλθει, να φτάσει στην ισοφάριση και το flag race, και με την Σταυρούλα σε πρώτο ρόλο, να πάρει τελικώς την πολυπόθητη νίκη. Και οι δύο ομάδες εκδήλωσαν τα έντονα, αλλά αντίθετα συναισθήματά τους.

Η ομάδα των Μπλε, την επόμενη μέρα πέρασε ευχάριστο χρόνο στο δωμάτιο επικοινωνίας, ακούγοντας τα μηνύματα φίλων. Μεγάλη ήταν η συγκίνηση του Θοδωρή και του Σταμάτη όταν άκουσαν τα δικά τους μηνύματα, ενώ ο James προσπαθούσε να προξενέψει τον φίλο του και η Σταυρούλα διαμαρτυρόταν για την φωτογραφία που επέλεξε ο Νίκος Γιάννης!





