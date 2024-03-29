Δεν τα κατάφερε αυτή την φορά η Ευγενία Μπόρλα, και αποχώρησε από το Survivor. Η παίκτρια αποδείχθηκε πολύ σκληρότερο καρύδι στις μονομαχίες απ' ό,τι στα αγωνίσματα με την ομάδα. Αυτή τη φορά όμως είχε πολύ δύσκολο έργο, αρχικά απέναντι στην Αναστασία, και στη συνέχεια απέναντι στη Χρύσα.

Πριν την έναρξη της μονομαχίας η παίκτρια ανέφερε ότι είδε ένα όνειρο, το οποίο και εξήγησε μετά το τέλος αυτής. «Έπινα καφέ με τον Θοδωρή και συζητούσαμε για το παιχνίδι» είπε, λίγο πριν αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Η παίκτρια δυσκολεύτηκε αρκετά να βρει αγωνιστικό ρυθμό, ωστόσο αναμφίβολα, μία από τις σημαντικότερές της στιγμές στο παιχνίδι ήταν σε αγώνα και μάλιστα απέναντι στην Κατερίνα Δαλάκα, όταν κατάφερε έναν από τους πόντους που έφερε στην ομάδα της.

Πηγή: skai.gr

