Ο Άγγλος ηθοποιός, Όλι Λοκ θα πωλήσει σε δημοπρασία σενάριο της σειράς «Friends» υπογεγραμμένο από τους πρωταγωνιστές της.

Οι σελίδες με το σενάριο του επεισοδίου «The One Where Rachel Has a Baby Part II» αναμένεται να πουληθούν 5.000 έως 8.000 αγγλικές λίρες από τον οίκο δημοπρασιών Hanson Ross στο Ρόιστον, στις 12 Απριλίου.

Ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε σειρές ριάλιτι αγόρασε το σενάριο σε άλλη δημοπρασία και σχεδιάζει να δωρίσει μέρος των εσόδων από την πώλησή του στο Ίδρυμα Μάθιου Πέρι, επειδή ο ίδιος και ο σύντροφός του είναι μεγάλοι θαυμαστές του αείμνηστου ηθοποιού που υποδύθηκε τον Τσάντλερ.

«Ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα ότι μπορούσα να κάνω κάτι ξεχωριστό για να βοηθήσω το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι όταν είδα ότι ένα άλλο σενάριο της τηλεοπτικής σειράς Friends πωλήθηκε σε δημοπρασία» δήλωσε ο Όλι Λοκ στο BBC.

Οι δημιουργοί της σειράς Μάρθα Κάουφμαν και Ντέιβιντ Κρέιν έγραψαν το σενάριο του τελευταίου επεισοδίου της 8ης σεζόν, στο οποίο η Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον) γεννάει ένα κοριτσάκι.

Το 76 σελίδων σενάριο φυλασσόταν σε ένα ντουλάπι έως ότου ο 37χρονος ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στη συγκέντρωση πόρων για φιλανθρωπικούς σκοπούς μετά τον θάνατο Μάθιου Πέρι το 2023.

Friends script auctioned by Made in Chelsea star https://t.co/zXQ9iV0yza — BBC News (UK) (@BBCNews) April 9, 2024

Ο Λοκ εξήγησε: «Ήταν τόσο θλιβερό για όλους μας. Ένιωσα ότι μου δίδαξε την κωμωδία».

Στη δημοπρασία στις 12 Απριλίου το σενάριο θα πωληθεί μαζί με άλλα αντικείμενα που συνδέονται με τη σειρά «Friends».

Το ίδρυμα Μάθιου Πέρι ιδρύθηκε μετά τον θάνατό με αποστολή να βοηθήσει όσους δίνουν μάχη με την κατάχρηση ουσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

