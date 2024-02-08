Το βράδυ της Παρασκευής έχει γέλιο με τον Μάρκο Σεφερλή να δίνει show at the theatre. Αυτή την Παρασκευή στις 21.00, ο «Μπαχαλόγατος» βρίσκει λύση σε όλα τα μυστήρια!

Δείτε το τρέιλερ

Ένα έγκλημα στα παρασκήνια μίας εκπομπής φέρνει τα πάνω-κάτω στη φτωχή τηλεοπτική ελληνική γειτονιά. Μία φιλόδοξη στάρλετ “βγαίνει” από τα ρούχα της, καθώς ένας γνωστός καταζητούμενος αποδέχεται την πρόσκληση δύο αστυνομικών και δραπετεύει για τρίτη φορά με ελικόπτερο. Μια παρέα γυναικών αποφασίζει να πάρει εκδίκηση, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο, όταν στη λίστα των υπόπτων προστίθεται ένα ζευγάρι που φεύγει για την Αμερική -πνιγμένο στα χρέη- και άθελά του ναυαγεί σε ένα νησί. Τρία υπεράνω υποψίας γεροντάκια νοσηλεύονται -χωρίς αποτέλεσμα- εδώ και χρόνια σε δημόσιο νοσοκομείο και ένας φιλήσυχος σύζυγος απειλεί να αυτοκτονήσει για την άπιστη γυναίκα του. Ποιος θα βρει τη λύση στο μυστήριο; Ποιος θα αποκαλύψει τον δολοφόνο;

Ο Μπαχαλόγατος… φυσικά!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα, Στίχοι Τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος, Γιώργος Βάλαρης

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιώργος Πετρόχειλος, Σάββας Τασσίου, Σπύρος Ιωάννου, Θοδωρής Ρωμανίδης, Μαρία Πανουτσοπούλου, Μαρία Καρακίτσου, Δημήτρης Καϊκής, Έφη Καραγιάννη, Μιράντα Κοροβίλα, κ.ά.

Πηγή: skai.gr

