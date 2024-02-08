Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 21.00, ο Χρήστος Φερεντίνος μας ξεναγεί σε δρόμους λαϊκούς και αγαπημένους, με βόλτες στα «Δειλινά», τη «Φαντασία», το «Καν- Καν» που μεσουρανούσαν τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, για να φτάσουμε στο «τώρα» και στα σημερινά, μουσικά στέκια. Μαζί του, δύο τραγουδιστές που υπηρετούν πιστά και διαχρονικά το λαϊκό τραγούδι, αλλά και μία εξαιρετική ερμηνεύτρια από τη νέα γενιά: ο Δημήτρης Κοντολάζος, ο Γιώργος Γερολυμάτος και η Μαριάννα Παπαμακαρίου.

Δείτε το τρέιλερ

Στην παρέα τους προστίθεται μια νέα τραγουδίστρια, η Αφροδίτη Χατζημηνά, αλλά και οι ηθοποιοί Μιχάλης Ιατρόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος και Νίνα Φώσκολου που ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο αγαπημένα τραγούδια. Ακόμα, η Ματίνα Παγώνη, η Αμέλια Αναστασάκη, οι ηθοποιοί Χριστόδουλος Στυλιανού, Κωνσταντίνος Λάγκος, Στέλλα Κοσμοπούλου, Στέργιος Αντούλας, Γωγώ Κωβαίου, Μάνος Πίντζης και Κώστας Κονταράτος, η χορεύτρια- χορογράφος Άννα Πολύζου, ο Γιώργος Χειμωνέτος, ο Σπύρος Μαρτίκας και η Βρισιήδα Ανδριώτου.

Πηγή: skai.gr

