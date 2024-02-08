Η Karol G Γυναίκα της Χρονιάς από το περιοδικό Billboard

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Karol G ανακηρύχθηκε Γυναίκα της Χρονιάς για το 2024 από το περιοδικό Billboard.

«Με το τεράστιο ταλέντο της, η Karol G έχει δημιουργήσει ένα κίνημα για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο χάρη στους δυνατούς στίχους της και τη θρασεία αυτοπεποίθησή της» δήλωσε η Χάνα Καρπ, διευθύντρια σύνταξης του Billboard.

«Η κυκλοφορία του πρωτοποριακού άλμπουμ της Mañana Será Bonito την έχει αναδείξει σε μία υπολογίσιμη δύναμη τόσο στα αγγλικά, όσο και στα ισπανικά charts. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που την τιμούμε ως Γυναίκα της Χρονιάς» υπογράμμισε.

Η τραγουδίστρια θα τιμηθεί στην τελετή απονομής των Billboard Women in Music Awards στις 6 Μαρτίου στο YouTube Theatre στο Hollywood Park του Λος Άντζελες.

Η Τρέισι Έλις Ρος θα είναι παρουσιάστρια του γκαλά.

Οι ερμηνευτές που θα τραγουδήσουν είναι οι Charli XCX, Luísa Sonza, Maren Morris, Newjeans, TEMS, Victoria Monét και Young Miko.

Οι σταρ που ανακηρύχθηκαν στο παρελθόν Γυναίκες της Χρονιάς από το Billboard είναι οι SZA, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga και Taylor Swift.

Πηγή: skai.gr

