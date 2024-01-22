Νέα εβδομάδα, νέα αγωνίσματα. Λίγο πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα ασυλίας της εβδομάδας, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες ότι μπαίνει σε εφαρμογή το νέο στιλ αναμετρήσεων, για το οποίο είχε προειδοποιήσει.

Η αναμέτρηση ήταν όπως αναμενόταν για ακόμα μια φορά επεισοδιακή, και έφτασε να κριθεί σε μια τελική διπλή μάχη με τον πρωτοεμφανιζόμενο Ντανιέλ, την Μαριλίνα και δύο παίκτες που έμπαιναν για πρώτη φορά στον αγώνα, την Όλγα και τον Σταμάτη. Νικητές ήταν οι Κόκκινοι.

Στο Συμβούλιο που ακολούθησε, η ομάδα των Μαχητών κλήθηκε να ψηφίσει για ακόμα μια φορά. Υποψήφιος βγήκε ο Rob, όμως για πρώτη φορά η Χρύσα συγκέντρωσε και αυτή στο πρόσωπό της 3 ψήφους.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.