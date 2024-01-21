Ένα παιχνίδι ερωτήσεων αποφάσισαν να παίξουν οι Μαχητές του Survivor έπειτα από προτροπή της Μαριλίνας.

Οι απαντήσεις έφεραν γέλια και καλή διάθεση στην ομάδα με τους παίκτες να το διασκεδάζουν.

«Ποιός είναι περισσότερο ψώνιο» ήταν η πρώτη ερώτηση και οι περισσότεροι παίκτες έδειξαν τον Γιάννη Περπατάρη. «Έδειξαν όλοι ότι είμαι το μεγαλύτερο ψώνιο, απορρώ πως το έβγαλαν αυτό», σχολίασε ο ίδιος στην κάμερα γελώντας

«Ποιος από όλους σκέφτεται πιο πολύ το σεξ;» ήταν η δεύτερη ερώτηση και οι παίκτες έδειξαν και πάλι τον 34χρονο αγρότη.

Όσο για το ποια από τα τέσσερα κορίτσια του παιχνιδιού διαθέτει το πιο ωραίο κορμί, ο Γιάννης τις έδειξε... όλες με αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ο «ερωτικός» της καλύβας.

Ενώ, τέλος, η «γκρινιάρα» της καλύβας αποδείχτηκε η 20χρονη Χρύσα.

Πηγή: skai.gr

