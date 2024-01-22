Οι πρώτες είσοδοι νέων παικτών στο Survivor είναι γεγονός. Μόλις συμπληρώθηκαν δύο εβδομάδες στο reality και οι δύο ομάδες ενισχύονται με δύο παίκτες οι κάθε μια. Οι συστάσεις έγιναν λίγο πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα ασυλίας. Στην ομάδα των Μαχητών προστέθηκαν ο Σωτήρης Λαμάι και η Aira Adomaityte, ενώ στην πλευρά των Διασήμων μπήκαν Ζωή Ασουμανάκη και ο Ντανιέλ Νούρκα.

Από τους 4 εκείνος που φάνηκε πιο έτοιμος για το αγωνιστικό μέρος του παιχνιδιού ήταν ο ηθοποιός, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε στον τελευταίο πόντο.

Όπως αποκάλυψε αργότερα στο Συμβούλιο, η διαδικασία του φαινόταν πιο απλή από την τηλεόραση!





