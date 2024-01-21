Ο Παύλος Παπαδόπουλος από τους Διάσημους ήταν ο παίκτης που έχασε στη προηγούμενη μονομαχία και άφησε πίσω του τον Άγιο Δομίνικο.

Οι Μπλε, στο αποψινό επεισόδιο, βρίσκονται μαζεμένοι στην καλύβα και αποφασίζουν ότι πρέπει να είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι από εδώ και πέρα.

«Οι Μπλε παραμένουν δυνατοί, σύσσωμοι και συσπειρωμένοι», είπαν οι περισσότεροι παίκτες.

«Είναι κρίμα αυτό για τους Κόκκινους, πρέπει να το διαχειριστούν όπως ακριβώς το διαχειριστηκαμε εμείς και προχωράμε».

Οι παίκτες αναφέρθηκαν στην δύσκολη εβδομάδα που βρίσκεται μπροστά τους καθώς ξεκινούν οι Ασυλίες λέγοντας πως τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να τα δώσουν όλα

Ο Σταμάτης Ταλαδιανός σχολίασε πως «αφού πάμε στα αγωνίσματα να μην ξεκινάμε από το μηδέν και να φτάνουμε στο 10 γιατί από τη στιγμή που είναι 4 άνδρες στην Κόκκινη ομάδα και 5 στην Μπλε ένας από εμάς θα πρέπει να μένει έξω και σίγουρα δεν θα είναι ο Rob».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το να διαγωνιστώ στα rank γιατί πιστεύω ότι έχω δυναμώσει και έχω βρει συγκέντρωση στον στόχο, όπως επίσης πιστεύω στην ομάδα μου. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και θα τα πάμε καλά», σχολίασε ο Rob μετά τις συζητήσεις στην καλύβα με υπόλοιπους Μαχητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.