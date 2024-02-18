Λογαριασμός
Survivor 2024: Η πρώτη ασυλία ανεβάζει την ένταση - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, με τον Γιώργο Λιανό

Ένας απαιτητικός υδάτινος στίβος περιμένει απόψε τις δύο ομάδες που διεκδικούν την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

survivor

Η νίκη είναι μονόδρομος! Μπλε και Κόκκινοι ρίχνονται με πάθος στο αγώνισμα και οι εντάσεις στους πάγκους δεν λείπουν!

Φάνης και Αλέξης έρχονται σε αντιπαράθεση με κατηγορίες και από τις δύο πλευρές. Τι έχει συμβεί;

survivor

Στο Συμβούλιο του νησιού για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση οι τόνοι ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο...

Δείτε το τρέιλερ: 
 

Πηγή: skai.gr

