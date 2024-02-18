Ένας απαιτητικός υδάτινος στίβος περιμένει απόψε τις δύο ομάδες που διεκδικούν την πρώτη ασυλία της εβδομάδας.

Η νίκη είναι μονόδρομος! Μπλε και Κόκκινοι ρίχνονται με πάθος στο αγώνισμα και οι εντάσεις στους πάγκους δεν λείπουν!

Φάνης και Αλέξης έρχονται σε αντιπαράθεση με κατηγορίες και από τις δύο πλευρές. Τι έχει συμβεί;

Στο Συμβούλιο του νησιού για την ανάδειξη του πρώτου υποψήφιου προς αποχώρηση οι τόνοι ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο...

Δείτε το τρέιλερ:



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.