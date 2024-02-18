Τζένιφερ Γκάρνερ: Σε συζητήσεις για την ταινία «Animals» που σκηνοθετεί ο Μπεν Άφλεκ

Σε συζητήσεις βρίσκεται η Τζένιφερ Γκάρνερ για την νέα ταινία με τίτλο «Animals» που θα σκηνοθετήσει για λογαριασμό του Netflix ο πρώην σύζυγός της Μπεν Άφλεκ.

Στο αστυνομικό θρίλερ θα πρωταγωνιστήσει ο Ματ Ντέιμον ενώ ο Αφλεκ εκτός από την σκηνοθεσία θα αναλάβει μέρος της παραγωγής για λογαριασμό της Artists Equity μαζί με τους Μπράντ Ουέστον και Κόλιν Κρήτον της εταιρείας MakeReady.

Αν ευοδωθεί η συμφωνία τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν άμεσα στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με το Ηollywood Reporter το σενάριο υπογράφει ο Κόνορ Μακιντάιρ (Connor McIntyre) με αναθεωρήσεις του Μπίλι Ρέι Σάιρους.Το θρίλερ ακολουθεί έναν υποψήφιο δήμαρχο και τη σύζυγό του, των οποίων ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής. Με εχθρούς παντού, πολιτικούς και μη, το ζευγάρι καταφεύγει στην μοναδική επιλογή που έχει για να σώσει τον γιο του.

Ο Μπεν Αφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Pearl Harbor» το 2001 και στα γυρίσματα του «Daredevil» το 2003, ερωτεύτηκαν. Παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα και χώρισαν μετά την επέτειο των 10 χρόνων γάμου, έχοντας αποκτήσει τρία παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.