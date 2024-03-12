Λογαριασμός
Survivor: Συμπεριφορές γίνονται αφορμή για νέες εντάσεις – Δείτε το τρέιλερ

Η ήττα των Μπλε έφερε τη Χρύσα Χατζηγεωργίου στη θέση της υποψήφιας και απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στον τρίτο αγώνα ασυλίας. Πώς εξελίσσονται οι δυναμικές τους μετά από δύο αγωνίσματα;

Survivor

Η ήττα των Μπλε έφερε τη Χρύσα Χατζηγεωργίου στη θέση της υποψήφιας και απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στον τρίτο αγώνα ασυλίας. Πώς εξελίσσονται οι δυναμικές τους μετά από δύο αγωνίσματα; Κατάφεραν να βρουν τα πατήματά τους ή υπάρχουν ακόμα άλυτα ζητήματα που τους εμποδίζουν να λειτουργήσουν ομαδικά και αποτελεσματικά; 

Ζητήματα συμπεριφορών έρχονται στο προσκήνιο λίγο πριν την έναρξη του αγωνίσματος εγείροντας νέες εντάσεις. 

Ποια ομάδα θα μπορέσει να βρει καλύτερα τον τελικό στόχο και να εξασφαλίσει την τρίτη ασυλία και ποιο όνομα θα δώσει ως τρίτη υποψηφιότητα; 

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη 
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

