Η Δανάη Δαμάσκου παίρνει για ακόμα ένα απόγευμα τη θέση της Μονομάχου και καλείται να εξοντώσει τους 10 εναπομείναντες αντιπάλους της. Εκείνη, έχει πλέον 1 βοήθεια στη διάθεσή της αλλά στη 2η ερώτηση δυσκολεύεται πάρα πολύ και αναγκάζεται να τη χρησιμοποιήσει. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσει την παραμονή της στο παιχνίδι...

Ο Χρήστος Δασκαλόπουλος δίνει το «παρών» στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων από το πρώτο κιόλας επεισόδιο και τώρα παίρνει το χρίσμα του Μονομάχου. Εκείνος, ναι μεν έχει κερδίσει περίπου 10.000 ευρώ από την κερκίδα των 100 αλλά θέλει να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα χρήματα για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο.

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.