Ο Sting θα πραγματοποιήσει νέα περιοδεία στη Βόρεια Αμερική

O Sting ανακοίνωσε τις ημερομηνίες της νέας του περιοδείας «Sting 3.0» στη Βόρεια Αμερική με 20 εμφανίσεις.

Ο αρχηγός των Police θα βγει στο δρόμο μαζί με τον ντράμερ Chris Maas, ο οποίος είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τους Mumford & Sons, καθώς και με τον μακροχρόνιο συνεργάτη του, τον κιθαρίστα Dominic Miller.

Το ντεμπούτο της περιοδείας «Sting 3.0», σε παραγωγή της Cherrytree Music Company και της Live Nation, θα πραγματοποιηθεί στο «The Fillmore» του Ντιτρόιτ στις 17 Σεπτεμβρίου.

The STING 3.0 Tour is coming this autumn. Get ready for a new dynamic era with Dominic Miller and Chris Maas. Presales begin today; tickets go on sale to the public Friday, March 15. Visit https://t.co/lIZBYa3KNx for more details. 🎸 pic.twitter.com/GgPAvO6uGq — Sting (@OfficialSting) March 11, 2024

Στην συνέχεια θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων στο «Massey Hall» στο Τορόντο, στο «Brooklyn Paramount» του Μπρούκλιν, στο «The Wiltern» του Λος 'Αντζελες και στο «The Met» στην Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το Variety, η περιοδεία «Sting 3.0» θα ρίξει αυλαία στις 13 Νοεμβρίου στο Λος 'Αντζελες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

