«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Θα εκτιμήσει ο Έκτορας την προσπάθεια των παικτών; - Δείτε το trailer

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι, σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Μποτρίνι

Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Χρήστος απέδειξε ότι η Μαμά του Ράνια, μαγειρεύει Καλύτερα και έτσι μπαίνουν για δεύτερη φορά στην κουζίνα παρέα με τον Μάρκο. Σήμερα, αντιμετωπίζουν δύο αγαπημένες αδερφές, την Εβελίνα και την Αλεξάνδρα.

Η Ράνια υπερήφανη για την προηγούμενη νίκη, καθοδηγεί τον Χρήστο ώστε να ετοιμάσει ένα παραδοσιακό πιάτο με μία μικρή παραλλαγή: «γιουβαρλάκια με τραχανά». Θα συνεργαστούν τόσο καλά ώστε να ικανοποιήσουν γευστικά τον Έκτορα;

η μαμα

Τα δύο κορίτσια είναι αχώριστα και ταιριάζουν σε πολλά. Η χημεία τους είναι ξεχωριστή και η Αλεξάνδρα βάζει την Εβελίνα στην κουζίνα για να μαγειρέψει «χοιρινή μπριζόλα και σαλάτα με ρόδι και πράσινο μήλο». Θα είναι και το πιάτο τους ξεχωριστό ώστε να κερδίσουν τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

η μαμα

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»:
Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

