Παράξενα ξεκίνησε η νέα εβδομάδα στο ριάλιτι επιβίωσης. Το αγώνισμα για τον πρώτο αγώνα ασυλίας μετατράπηκε από νωρίς σε μία ατέρμωνη κόντρα που συνοδεύθηκε από μπόλικη γκρίνια, με αποτέλεσμα το αγωνιστικό μέρος να μην έχει τόσο νόημα.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι Διάσημοι αποφάσισαν να αποσύρουν τις 3 από τις 5 κοπέλες τους για λόγους υγείας, χωρίς όμως τη σύμφωνη γνώμη γιατρού.

Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν φυσικό δεν άρεσε καθόλου στους Μπλε, που θα έπρεπε στο εξής να ματσάρονται μόνο με τις άχαστες Δαλάκα και Ασημίνα.

Τελικώς η κίνηση αυτή αποδείχθηκε χρυσάφι για τους Κόκκινους καθώς πήραν μια νίκη που δύσκολα φαινόταν ότι θα έρθει.

Αμέσως μετά την τελευταία αναμέτρηση οι Μαχητές αποχώρησαν από τον χώρο του αγώνα και οι Διάσημοι έμειναν να τα λένε μόνοι με τον Γ. Λιανό.

Το Συμβούλιο που ακολούθησε ήταν ξεκάθαρα το εντονότερο του φετινού παιχνιδιού, και ένα από τα πιο δραματικά εν γένει. Οι Μαχητές εξέφρασαν ότι νιώθουν αδικημένοι εξαιτίας του προβλήματος που κατά τη γνώμη τους εφηύρε η Ζωή, προκειμένου να μη χαθεί η ασυλία. Ο Φάνης παίρνοντας τον λόγο ανέφερε ότι οι τρεις παλιοί παίκτες, Αλέξης, Δαλάκα και Ασημίνα, κινούν τα νήματα στην ομάδα και δίνουν εντολές. Έκανε λόγο μάλιστα για αρχές και αξίες όπως η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά που κάποιοι φαίνεται να μην πήραν από το σπίτι τους.

Σε συνέχεια όλου αυτού οι Μαχητές όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσουν, προχώρησαν σε μια πρωτοφανή κίνηση. Αντί να ψηφίσουν κάποιον συμπαίκτη τους ψήφισαν τη Ζωή Ασουμανάκη, έχοντας μάλιστα πολύ ευφάνταστες αιτιολογήσεις να δώσουν.

"Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον" όμως. Ο Γιώργος Λιανός αναγνώρισε και άφησε να εκφραστεί το μήνυμα των Μπλε, όμως οι Μαχητές δεν γλίτωσαν από την υποχρέωση να υποδείξουν έναν υποψήφιο. Αυτός ήταν για ακόμη μια φορά ο Rob.

