Οι νίντζα έχουν γοητεύσει γενιές και γενιές με τις μυστηριώδεις και τρομακτικές φυσικές τους ικανότητες... αλλά τι θα γινόταν αν εξακολουθούσαν να κρύβονται στη σύγχρονη Ιαπωνία;



Η πλατφόρμα Netflix παρουσιάζει μια γεμάτη καταιγιστική δράση ιστορία για την τελευταία οικογένεια νίντζα – που εγκατέλειψε την ταυτότητά της στον απόηχο μιας προηγούμενης αποστολής – η οποία αντιμετωπίζει μια συνωμοσία και μια κρίση που συγκλονίζει το ιαπωνικό έθνος.



Η σειρά "House of Ninjas" ξεκινά να προβάλλεται στις ΗΠΑ από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στο Netflix.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.