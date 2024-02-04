Οι νίντζα έχουν γοητεύσει γενιές και γενιές με τις μυστηριώδεις και τρομακτικές φυσικές τους ικανότητες... αλλά τι θα γινόταν αν εξακολουθούσαν να κρύβονται στη σύγχρονη Ιαπωνία;
Η πλατφόρμα Netflix παρουσιάζει μια γεμάτη καταιγιστική δράση ιστορία για την τελευταία οικογένεια νίντζα – που εγκατέλειψε την ταυτότητά της στον απόηχο μιας προηγούμενης αποστολής – η οποία αντιμετωπίζει μια συνωμοσία και μια κρίση που συγκλονίζει το ιαπωνικό έθνος.
Η σειρά "House of Ninjas" ξεκινά να προβάλλεται στις ΗΠΑ από την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στο Netflix.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.