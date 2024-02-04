Ο πρώτος αγώνας ασυλίας είναι μία μεγάλη πρόκληση για τις δύο ομάδες. Οι ανατροπές είναι συνεχείς και οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες δε σταματούν.

Ποιος έχει στρατηγική και τι ρόλο παίζουν τα ματσαρίσματα σε αυτήν; Η ένταση συνεχίζεται και στο Συμβούλιο του νησιού.

Πώς θα κινηθεί στην ψηφοφορία η ομάδα που έχασε και πώς θα αιτιολογήσει την επιλογή της; Άνδρας ή γυναίκα θα είναι η πρώτη υποψηφιότητα;



Δείτε το τρέιλερ:

