Survivor 2024: Ένταση στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας - Δείτε το τρέιλερ

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Survivor 2024: Ένταση στο πρώτο αγώνισμα ασυλίας - Δείτε το τρέιλερ

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας είναι μία μεγάλη πρόκληση για τις δύο ομάδες. Οι ανατροπές είναι συνεχείς και οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες δε σταματούν. 

survivor

Ποιος έχει στρατηγική και τι ρόλο παίζουν τα ματσαρίσματα σε αυτήν;  Η ένταση συνεχίζεται και στο Συμβούλιο του νησιού.

Πώς θα κινηθεί στην ψηφοφορία η ομάδα που έχασε και πώς θα αιτιολογήσει την επιλογή της; Άνδρας ή γυναίκα θα είναι η πρώτη υποψηφιότητα;
 

Δείτε το τρέιλερ:

