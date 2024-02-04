Tην τρυφερή ιστορία του αφηγείται στο νέο ντοκιμαντέρ της Disney, ο νεαρός χορευτής από τη Νιγηρία, ο οποίος έγινε viral, χορεύοντας μπαλέτο ξυπόλυτος στη βροχή, Άντονι Μαντού.

Σύμφωνα με το People, στο νέο ντοκιμαντέρ της Disney, με τίτλο «Madu», είναι η ιστορία του νεαρού χορευτή από τη Νιγηρία που έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο μέσα από ένα βίντεο 44 δευτερολέπτων. Ηταν το 2020, όταν ο δάσκαλος του, Daniel Ajala Owoseni, «αποκάλυψε» τον Άντονι να χορεύει μπαλέτο ξυπόλητος, στη βροχή σε ένα δρόμο έξω από το Λάγος.

Το βίντεο έκανε το γύρο του διαδικτύου αγγίζοντας τις καρδιές όλων και χάρη σε αυτό δέχθηκε υποτροφία σε μία από τις κορυφαίες σχολές χορού στον κόσμο, στο American Ballet Theatre.

Το ντοκιμαντέρ πριν την κυκλοφορία του στο Disney+, θα ανοίξει την αυλαία του 39ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, στις 7 Φεβρουαρίου.

«Είναι το όνειρό μου και πρέπει να το ακολουθήσω, λέει ο Άντονι στο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα δίνοντας μία πρώτη εικόνα από το γεμάτο θάρρος και όνειρα ταξίδι του κατά τη διάρκεια του οποίου είχε να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια και απρόσμενες προκλήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το μέλλον του.

Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει o υποψήφιος για Όσκαρ Ματ Όγκενς (Matt Ogens) και ο Τζόελ Μπένσον (Joel Kachi Benso) οι οποίοι δήλωσαν ότι «το να κάνουμε τη φωνή του Άντονι να ακουστεί ήταν το απόλυτο κίνητρό μας».

Η ταινία «Madu» θα είναι διαθέσιμη στο Disney+, από τις 29 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

