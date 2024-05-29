MY STYLE ROCKS

με την Κατερίνα Καραβάτου

Η 13η διαγωνιστική εβδομάδα στο My Style Rocks ολοκληρώνεται με ένα Gala Extravaganza με όλη τη σημασία της λέξης! Τα έντονα χρώματα, τα παράξενα στοιχεία και τα ιδιαίτερα αξεσουάρ πρωταγωνιστούν και η υπερβολή είναι το ζητούμενο!

Οι διαγωνιζόμενες αυτή την εβδομάδα έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει τη Σιμόν, την Ιωάννα, τη Δήμητρα και την Casa και η δεύτερη τη Μπι, τη Νατάσα και τη Ζέτα.

Η ομάδα στην οποία θα ανήκει η νικήτρια της εβδομάδας σώζεται αυτομάτως από τη διαδικασία της αποχώρησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας.

Οι διαγωνιζόμενες της άλλης ομάδας βγαίνουν αυτομάτως υποψήφιες προς αποχώρηση! Από τη διαδικασία έχει εξαιρεθεί η Νικολίνα η οποία απουσιάζει όλη την εβδομάδα λόγω ασθένειας.

Το look της Δήμητρας λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές για το ρούχο και το κόσμημα που έχει επιλέξει, συνολικά όμως πώς αξιολογείται;

Η αστοχία που είχε η Νατάσα με το look που είχε ετοιμάσει για σήμερα, την οδηγεί σε μία εμφάνιση που κρίνεται εκτός θέματος…

Η εμφάνιση της Σιμόν έχει πολλά κρυμμένα μηνύματα τα οποία φανερώνει η ίδια με το concept της και συγκινεί. Είναι αρκετά extravagant η εμφάνισή της;

Κάθε διαγωνιζόμενη με την ολοκλήρωση της εμφάνισής της παραλαμβάνει ένα ροζ φάκελο από τους κριτές. Το περιεχόμενό του θα αποκαλυφθεί στο τέλος του επεισοδίου. Πώς θα επηρεάσουν αυτοί οι φάκελοι τη συνέχεια του My Style Rocks;

Ποια διαγωνιζόμενη θα λάβει την επιταγή των 2.500 ευρώ και ποια θα είναι εκείνη που θα αποχωρήσει από τον διαγωνισμό;

Πηγή: skai.gr

