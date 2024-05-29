Αυτές οι δύο εβδομάδες σίγουρα κύλησαν βασανιστικά αργά τόσο για τον ίδιον τον Δημήτρη Σταρόβα, όσο και για τη σύντροφο της ζωής του Άννα Σταθάκη που ήταν και ο άνθρωπος που τον μετέφερε στο νοσοκομείο και δεν έφυγε λεπτό από δίπλα του.

Εκείνη, γνωρίζοντας και το ενδιαφέρον του κόσμου για τον άνθρωπό της φρόντισε να ενημερώνει τακτικά και τους δημοσιογράφους για την πορεία της υγείας του και πλέον περιμένει και το επίσημο πράσινο φως από τους γιατρούς για να επιστρέψουν στο σπίτι τους.

Η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μίλησε νωρίτερα στο «Πάμε Δανάη» του MEGA για την εξέλιξη της υγείας του τραγουδιστή και για την αναμενόμενη επιστροφή στο οικείο περιβάλλον του σπιτιού του.

«Ο Δημήτρης είναι πολύ αγαπητός και αυτό φάνηκε πολύ το τελευταίο διάστημα. Ο κόσμος τον αγαπάει και τον θαυμάζει και τον νοιάζεται. Όχι απλώς ρωτάει, αλλά νοιάζεται, και αυτό έχει σημασία. Ευτυχώς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα πάρει εξιτήριο με τις οδηγίες που θα του δώσουν. Οι γιατροί το πάλεψαν πολύ, δεν είναι εύκολα τα επεισόδια αυτά, το πάλεψε πολύ ο ίδιος και το παλεύει, θα πάει στο σπίτι του και μετά θα κάνει τα σχέδιά του και θα επιστρέψει κοντά μας», είπε αρχικά η κα Παγώνη και συνέχισε:

«Μακάρι όλος ο κόσμος που βρίσκεται στα νοσοκομεία, να παίρνει εξιτήριο και να πηγαίνει καλά σπίτι του, αυτό έχει σημασία. Θα πάρει σαφείς οδηγίες και από τις 2 ομάδες γιατρών ο Δημήτρης Σταρόβας για το τι θα κάνει για ένα διάστημα και τα πράγματα θα πάνε καλά».

Σχεδόν από την πρώτη στιγμή της νοσηλείας του μαθεύτηκε πως το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο 61χρονος καλλιτέχνης, πέρα από τη δημιουργία του θρόμβου που προκάλεσε και το εγκεφαλικό επεισόδιο, ήταν η υψηλή αρτηριακή πίεση που οι γιατροί έδιναν μάχη για να καταφέρουν να ελέγξουν. Και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα των γιατρών αλλά και η βασική τους ανησυχία, ειδικά μετά και από ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής που τους αναστάτωσε εκ νέου μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Τέλος καλό, όλα καλά όμως αφού πλέον είναι σταθερός και όλα ελεγχόμενα μέσω συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής και οδηγιών των γιατρών που θα συνεχίσουν να τον παρακολουθούν και μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ενώ παράλληλα να συνεχίζεται και η λογοθεραπεία για την αποκατάσταση της ομιλίας του που υπέστη πλήγμα από το εγκεφαλικό.



Ενώ η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου έδωσε το δικό της ρεπορτάζ από το νοσοκομείο μέσα από την εκπομπή Super Κατερίνα με τον τηλεοπτικό φακό να εξασφαλίζει τις πρώτες εικόνες του αγαπημένου ηθοποιού και τραγουδιστή, αφού ο Δημήτρης Σταρόβας βγήκε στο παράθυρο του δωματίου στο οποίο νοσηλεύεται όλες αυτές τις ημέρες και εμφανώς συγκινημένος έστειλε τους χαιρετισμούς του στο κοινό, φορώντας μία μπλούζα με τυπωμένο το μήνυμα: Μην παραιτείσαι.

«Είναι πολύ ευχάριστα τα νέα. Ο Δημήτρης Σταρόβας είναι εδώ και στέλνει το δικό του μήνυμα, ότι δεν παραιτείται. Στέλνει την αγάπη του και βγήκε στο παράθυρο. Περιμένουμε εδώ να πάρει το εξιτήριό του, ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μας», μετέδωσε η Ελισάβετ Οικονόμου από το Τζάνειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.