Μόλις ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που με μια απρόσμενη ανακοίνωση που δόθηκε στα Μέσα το απόγευμα της Παρασκευής 26 Απριλίου, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Φίλιππος Μιχόπουλος επίσημα ανακοίνωναν τον χωρισμό τους που ανεπίσημα φημολογούταν σχεδόν από τους πρώτους μήνες της χρονιάς που διανύουμε.

«Έπειτα από 10 χρόνια κοινής διαδρομής και την απόκτηση των δύο παιδιών μας, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσουμε τη λύση του γάμου μας.

Τα παιδιά μας είναι αυτά που θα μας ενώνουν για πάντα και ως στοργικοί γονείς, θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους με απεριόριστη αγάπη. Η ψυχική τους ισορροπία είναι η προτεραιότητά μας σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας και ζητούμε την κατανόησή σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα των παιδιών μας και να τα προστατεύσουμε από αδικαιολόγητη δημοσιότητα και προσοχή.

Για αυτό τον λόγο, απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς τα ΜΜΕ να χειριστούν με ευαισθησία και σεβασμό την κατάσταση αυτή και να αποφεύγεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση σχετικών ειδήσεων, με σκοπό την προστασία της ψυχικής ευημερίας τους και την ομαλή μετάβαση των παιδιών μας στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων για την κατανόηση και την προθυμία σας να σεβαστείτε την αυτονόητη αυτή απαίτηση μας.

Με εκτίμηση, Φίλιππος Μιχόπουλος και Αθηνά Οικονομάκου» έγραφε η ανακοίνωση και από εκείνη την ημέρα και οι δύο κράτησαν -και συνεχίζουν να κρατάνε- χαμηλούς τόνους.

Σήμερα στο περιοδικό OK που κυκλοφορεί και στον Νίκο Γεωργιάδη, η Αθηνά Οικονομάκου μιλάει για πρώτη φορά για τον χωρισμό αυτόν και την τωρινή συνθήκη ανάμεσα στην ίδια και τον άνθρωπο που είναι ο πατέρας των παιδιών της και με τον οποίον πορεύτηκαν μαζί για πολλά χρόνια.

-Η ανακοίνωση που βγάλατε από κοινού με τον σύζυγό σου για το χωρισμό σας έγινε για αυτό τον λόγο;

«Να μη λέει ο καθένας ό,τι θέλει; Ναι, αν και ξέρω ότι είναι κάτι που δεν γίνεται σεβαστό από όλους. Ωστόσο, το κάναμε για να προστατεύσουμε όσο μπορούμε την οικογένειά μας».

-Είχες αισθανθεί πίεση τότε;

«Όχι. Καμία». (Χαμογελάει.)

-Και τώρα πώς είσαι;

«Είμαι ήρεμη, είμαι καλά. Προχωράμε παρακάτω, η ζωή συνεχίζεται. Ό,τι γίνεται είναι πάντα για καλό. Αυτό πιστεύω ότι ισχύει σε κάθε αλλαγή που έρχεται στη ζωή μας, σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε απόφαση.

Ακόμα και στα χειρότερα, έπειτα από ένα διάστημα καταλαβαίνεις γιατί σου συνέβη κάτι και το αξιολογείς αναλόγως. Όλα χρειάζονται χρόνο. Σε αυτή τη φάση βρίσκομαι τώρα, είμαι πολύ καλά».

-Ως μαμά που μεγαλώνει μόνη της δύο παιδιά…

«Δεν τα μεγαλώνω καθόλου μόνη μου, είμαστε μαζί με τον Φίλιππο σε αυτό, τα μεγαλώνουμε μαζί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες μέρες πιο δύσκολες, με περισσότερες ευθύνες, αλλά είμαστε πολύ δεμένοι ως οικογένεια και αυτό δεν θα αλλάξει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.