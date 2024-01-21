Μία μεγάλη έκπληξη περιμένει τις δύο ομάδες στον Άγιο Δομίνικο απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας είναι γεγονός και τέσσερις νέοι Survivors έρχονται για να αλλάξουν τις ισορροπίες. Ένας συγκλονιστικός και αμφίρροπος αγώνας οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον Συμβούλιο για την πρώτη υποψηφιότητα της εβδομάδας.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους τέσσερις Survivors:

ΔΙΑΣΗΜΟΙ

Ζωή Ασουμανάκη

Miss International Greece 2023

Ηλικία: 22 ετών

Κατάγεται από το Ρέθυμνο Κρήτης και τους τελευταίους πέντε μήνες έχει μετακομίσει στην Αθήνα. Το 2021 φόρεσε το στέμμα της «Μις Κρήτη», και ένα χρόνο αργότερα κατέκτησε τον τίτλο της «Μις Ελλάς 2022». Πρόσφατα εκπροσώπησε τη χώρα μας στον μεγάλο διεθνή διαγωνισμό Miss International 2023, που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο της Ιαπωνίας και ήταν ανάμεσα στις φιναλίστ. Ταυτόχρονα με το modelling σπουδάζει διαιτολογία. Θεωρεί τις σπουδές σημαντικό εφόδιο και έχει στόχο να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη διαιτολογία, ανοίγοντας το δικό της γραφείο. Στο Survivor δεν την τρομάζει ο ανταγωνισμός γιατί έχει εκπαιδευτεί από τα καλλιστεία!

Ντάνιελ Νούρκα

Ηθοποιός

Ηλικία: 27 ετών

Κατάγεται από την Αλβανία και μετακόμισε στην Ελλάδα με την οικογένεια του όταν ήταν 5 ετών. Μεγάλωσε στο Κιάτο Κορινθίας και μόλις τελείωσε το σχολείο μετακόμισε στην Αθήνα προκειμένου να σπουδάσει Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών. Η πρώτη του επαφή με τον αθλητισμό έγινε παίζοντας ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο και παρά τη μεγάλη του αγάπη για το άθλημα, τελικά τον κέρδισε η Υποκριτική! Στα 21 του χρόνια αποφάσισε να πάει σε δραματική σχολή και έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο σε επιτυχημένη σειρά. Ακολούθησαν και άλλες τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες. Παράλληλα, ασχολείται με το modelling το οποίο προέκυψε τυχαία στη ζωή του. Φτάνοντας στον Άγιο Δομίνικο θα του λείψουν πολύ τα αγαπημένα του πρόσωπα και τα burgers που τους έχει τεράστια αδυναμία! Έρχεται στο Survivor για να δοκιμάσει τα όρια του.



ΜΑΧΗΤΕΣ



Μοντέλο-Ηθοποιός

Ηλικία: 23 ετών

Γεννήθηκε στη Λιθουανία, στην ηλικία των τεσσάρων μετακόμισε με τη μητέρα και τον αδερφό της στην Ιρλανδία, ενώ πέντε χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα. Ξεκίνησε καριέρα μοντέλου σε ηλικία 15 ετών και από τότε έχει συμμετάσχει σε φωτογραφίσεις, διαφημιστικά σποτ ενώ έχει περπατήσει πολλές φορές σε πασαρέλες διάσημων σχεδιαστών. Δειλά - δειλά κάνει πλέον και τα πρώτα της βήματα στην Υποκριτική. Της αρέσει ο αθλητισμός και για αυτό από μικρή ασχολήθηκε με χορό, στίβο, κολύμβηση, πατινάζ, rollers, kick boxing και βόλεϊ, άθλημα με το οποίο ασχολείται μέχρι σήμερα, παίζοντας επαγγελματικά σε ομάδα. Τρελαίνεται για extreme δραστηριότητες, έχει φωτογραφηθεί με φίδια, έχει κολυμπήσει με δελφίνια και κάνει Zip Line στο Ντουμπάι. Το μόνο που θεωρεί πως μπορεί να τη δυσκολέψει μέσα στο Survivor είναι το θέμα της καθαριότητας!



Σωτήρης Λαμάι

Επιχειρηματίας

Ηλικία: 38 ετών

Γεννήθηκε στην Αλβανία, ζει στην Αθήνα και είναι ένας δραστήριος επιχειρηματίας. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις, που διατηρεί, έχει εργαστεί ως Μετρ σε αρκετά από τα πιο γνωστά νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας. Παράλληλα, είναι γνωστός TikToke και θεωρεί ότι το Tik Tok είναι ένα μικρό Survivor. Σε ηλικία επτά ετών ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο και το σταμάτησε στα 31, έχοντας παίξει σε διάφορες κατηγορίες. Έχει ένα γιο 9 ετών ο οποίος είναι η μεγάλη του αδυναμία. Αποκαλεί τον εαυτό του «Βασιλιά» και σύμφωνα με τον ίδιο διαθέτει ηγετική προσωπικότητα. Το Survivor για εκείνον είναι όνειρο ζωής… Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα γυμναστικής, ώστε το σώμα του να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες. Έρχεται στο Survivor για να το κερδίσει, δεν του αρέσει να είναι δεύτερος και δεν τα παρατάει ποτέ!

