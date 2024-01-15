My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: H Γεωργία είναι η νικήτρια της ημέρας

Οι παίκτριες του My Style Rocks επέστρεψαν στο τηλεοπτικό πλατό, με το θέμα της ημέρας να είναι «η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας».

Η Γεωργία κατάφερε να κερδίσει, αφήνοντας πίσω την Απολλεών με μόλις έναν βαθμό διαφορά.

Η νικήτρια παρουσίασε ένα look με το οποίο θα πήγαινε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο γραφείο του πρώην συζύγου της. Αυτό το γεγονός προκάλεσε την συγκίνηση της Έφης, η οποία ξέσπασε σε λυγμούς και αποκάλυψε την προσωπική της ιστορία.

Ένταση προκλήθηκε μεταξύ της Απολλέων και της Διονυσίας, οι οποίες ανέβασαν τους τόνους, σχετικά με την προσωπική τους σχέση. Στην κουβέντα μπήκε και η Αμάντα, η οποία με τη σειρά της εξέφρασε τα παράπονα της στην Απολλεών.

Παράλληλα, η Μιμή κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της μπροστά στις συμπαίκτριές της, άκουσε από τη Διονυσία πως έχει βαρεθεί να τη βλέπει με το ίδιο σακάκι.

Δείτε την είσοδο των κριτών για πρώτη φορά το 2024

Και την πρώτη είσοδο των κοριτσιών στο πλατό

Πηγή: skai.gr

