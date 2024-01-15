Η ταινία «Oppenheimer» απέσπασε τα περισσότερα έπαθλα στην 29η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κριτικών ΗΠΑ και Καναδά (Critics Choice Association) - Critics Choice Awards, με τα οποία αναγνωρίζονται επιτεύγματα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο και θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Η ταινία «Oppenheimer» κέρδισε οκτώ βραβεία, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας (Κρίστοφερ Νόλαν) και Β’ Ανδρικού Ρόλου (Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ).

Ακολούθησε η ταινία «Barbie» με έξι νίκες, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Κωμωδίας και το Καλύτερου Τραγουδιού ("I'm Just Ken").

Το βραβείο Α’ Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στην Έμμα Στόουν ("Poor Things") και ο Πολ Τζαμάτι απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία ("The Holdovers").

Υπήρχαν λιγότερες εκπλήξεις όσον αφορά τον τηλεοπτικό τομέα, καθώς οι σειρές "The Bear", "Succession" και "Beef" κέρδισαν τα περισσότερα βραβεία.

Η ταινία «Barbie» είχε τις περισσότερες, 18 υποψηφιότητες, ακολουθούσαν τα φιλμ «Oppenheimer» και «Poor Things» με 13 και το «Killers of the Flower Moon» με 12. Η σειρά «The Morning Show» ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες.

Η Αμερικανίδα stand up κωμικός, ηθοποιός και σεναριογράφος, Τσέλσι Χάντλερ ήταν παρουσιάστρια της τελετής απονομής των Critics Choice Awards 2024 που μεταδόθηκε ζωντανά στο CW και πραγματοποιήθηκε στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα.

Ο Χάρισον Φορντ τιμήθηκε με βραβείο για το Σύνολο της Καριέρας του και η Αμέρικα Φερέρα τιμήθηκε με το βραβείο SeeHer για τη στήριξη της ισότητας των φύλων και την απεικόνιση αυθεντικών χαρακτήρων που αψηφούν τα στερεότυπα.

Το βραβείο SeeHer θεσμοθετήθηκε το 2017 ως συνεργασία μεταξύ της Ένωσης Κριτικών και διεθνούς συλλογικότητας οργανισμών μάρκετινγκ και μέσων ενημέρωσης.

Αναλυτικά τα Critics Choice Awards 2024:

Κινηματογράφος

Καλύτερη ταινία: Oppenheimer

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Έμμα Στόουν (Poor Things)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Πολ Τζαμάτι (The Holdovers)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Oppenheimer)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Ντα’ Βάιν Τζόι Ράντολφ (The Holdovers)

Καλύτερος Νέος/Νέα Ηθοποιός: Ντόμινικ Σέσα (The Holdovers)

Καλύτερο Καστ: Oppenheimer

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν (Oppenheimer)

Καλύτερο Πρωτότυπο σενάριο: Barbie

Καλύτερο Διασκευασμένο σενάριο: American Fiction

Καλύτερη Φωτογραφία: Oppenheimer

Καλύτερη Σκηνογραφία: Barbie (Σάρα Γκρίνγουντ, Κέιτι Σπένσερ)

Καλύτερο Μοντάζ: Oppenheimer (Τζένιφερ Λέιμ)

Καλύτερα Κοστούμια: Barbie (Τζάκλιν Ντουράν)

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Barbie

Οπτικά Εφέ: Oppenheimer

Καλύτερη Κωμωδία: Barbie

Καλύτερη Ταινία Animation: «Spider-Man: Αcross the Spider-Verse»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Anatomy of a Fall»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: I’m Just Ken (Barbie)

Καλύτερη Μουσική: Oppenheimer (Λούντβιχ Γιόρανσον)

Τηλεόραση

Καλύτερη δραματική σειρά: Succession (HBO/MAX)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά: Κίραν Κάλκιν Succession

Α’ γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά: Σάρα Σνουκ Succession

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά: Μπίλι Κράνταπ The Morning Show (Apple TV+)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι The Crown (Netflix)

Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Bear (FX)

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ The Bear

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Άγιο Εντέμπιρι The Bear

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Έμπον Μος-Μπάχραχ The Bear

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Μέριλ Στριπ Only Murders in the Building (Hulu)

Καλύτερη Μίνι Σειρά: Beef (Netflix)

Καλύτερη Τηλεταινία: Quiz Lady (Hulu)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Στίβεν Γιούν Beef

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Άλι Γουόνγκ Beef

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Τζόναθαν Μπέιλι Fellow Travelers (Showtime)

B’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Μάρια Μπέλο Beef

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά: Lupin (Netflix)

Καλύτερη Σειρά Αnimation: Scott Pilgrim Takes Off (Netflix)

Καλύτερο Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver (HBO | Max)

Kαλύτερo Κωμικό Αφιέρωμα: John Mulaney: Baby J (Netflix)

Πηγή: skai.gr

