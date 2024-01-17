Μεγάλη μάχη δόθηκε για ακόμα μια φορά στον τρίτο αγώνα ασυλίας της εβδομάδας. Οι Κόκκινοι μετά από δύο ήττες και δύο υποψηφίους, βρήκαν το κουράγιο να παλέψουν και με την προσπάθεια της Κατερίνας Δαλάκα να είναι νικητές για μερικά μόλις κλάσματα του δευτερολέπτου.

Μεγάλη ήταν η προσπάθεια που κατέβαλε και η αήττητη Ασημίνα. Η παίκτρια με το μαχητικό της στυλ τελείωνε την πίστα γεμάτη λάσπες. Μετά τη δεύτερη προσπάθειά της, η κατάσταση ήταν πραγματικά χάλια.

Οι Μαχητές έχασαν την Ασυλία και η καμπάνα άρχισε να χτυπά άμεσα και απειλητικά για τον Rob. Και ο ίδιος ο Σκωτσέζος γνώριζε ότι θα είναι ο νούμερο ένα στόχος των συμπαικτών του. Ο Άγγελος βλέποντάς τον στενοχωρημένο, του είπε ότι μπορεί να αγωνιστεί ο ίδιος στη θέση του. Οι δυο τους παρουσίασαν την ιδέα στην ομάδα, δυστυχώς όμως για τον Rob, αυτή δεν βρήκε υποστήριξη.

Στο Συμβούλιο τελικά οι Μπλε ψήφισαν τον Rob, όπως αρχικά είχαν αποφασίσει, ενώ ο Γιάννης Περπατάρης υπέδειξε τον Νίκο Γκάνο ως τέταρτο υποψήδιο, με την εξουσία που του έδωσε ο τίτλος του MVP της εβδομάδας.





