Ο κακός χαμός επικρατεί τον τελευταίο καιρό στην Μπλε καλύβα. Από την έλευση του James & της Σταυρούλας και ύστερα, η ομάδα έχει εμφανώς κοπεί στα δύο. Οι κόντρες ανάμεσα στις δύο παρέες γίνονται όλο και συχνότερες, με αποκορύφωμα το γεγονός ότι έφτασαν να μοιράσουν στα 2 τις προμήθειες.



Εκτός των υπολοίπων η ομάδα έχει να αντιμετωπίσει και τα απανωτά ζητήματα διαφόρων παιχτών με τον Γιάννη Περπατάρη. Δώρα, Σταμάτης και πλέον και Aira, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα κατά του παίχτη και μάλιστα με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Η Aira μάλιστα ξέσπασε σε κλάματα για τη συμπεριφορά που αντιμετωπίζει.





Οι Μαχητές ηττήθηκαν στον τελευταίο αγώνα ασυλίας, και όλη αυτή η αναμπουμπούλα θεωρήθηκε από κάποιους ότι έδωσε πάτημα σε μία υποομάδα εντός της ομάδας να πάει στο Συμβούλιο και να παρουσιάσει άλλα κρητήρια για την ψηφοφορία, και όχι αγωνιστικά.



Με αυτό το σκεπτικό, στο Συμβούλιο που ακολούθησε υπήρχε διάχυτη η ανησυχία ότι ενδεχομένως η ομάδα να παραστρατήσει για ακόμα μια φορά από την ορθολογική ψηφοφορία με αγωνιστικά κρητήρια. Η τοποθέτηση παικτών προς αυτή την κατεύθυνση προκάλεσε αντιδράσεις και μεγάλη ένταση ανάμεσα στα μέλη των Μαχητών.

Τελικώς η ομάδα ψήφισε τη Μαριλίνα και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία. Η παίκτρια αποκάλυψε ότι έλαβε περισσότερες ψήφους του αναμενομένου γιατί η ίδια ζήτησε από συμπαίκτες της να την στείλουν στη μονομαχία.

Πηγή: skai.gr

