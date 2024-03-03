Μία νέα, χορταστική εβδομάδα ξεκινά στον Άγιο Δομίνικο απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ αφού από δω και στο εξής οι fans του Survivor θα μπορούν να το απολαμβάνουν 5 φορές την εβδομάδα!

Τέσσερις αγώνες ασυλίας περιμένουν τις δύο ομάδες ενώ η μονομαχία της αποχώρησης θα πραγματοποιείται πλέον κάθε Πέμπτη.

Δύο νέοι Survivors φοράνε τις μπαντάνες τους και έρχονται στις παραλίες. Πώς θα τους υποδεχτούν οι Μπλε και οι Κόκκινοι;

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας και επάθλου φαγητού είναι γεγονός και ένα πολύ ενδιαφέρον παρκούρ περιμένει τις δύο ομάδες. Η αγωνία κορυφώνεται και τα ματσαρίσματα πηγαίνουν πόντο-πόντο. Κανείς δε θέλει να χάσει σε αυτό τον αγώνα καθώς μπορεί η ασυλία να είναι σημαντική όμως το έπαθλο φαγητού είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί!

Το πρώτο Συμβούλιο του νησιού είναι γεμάτο αντιπαραθέσεις ενώ νέα δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια…



ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ SURVIVORS

Κόκκινη Ομάδα

Γιώργος Παπαχαραλάμπους

Ηλικία: 29 ετών

Επάγγελμα: Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Ο αθλητισμός ήταν πάντα η ζωή του! Είναι απόφοιτος της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας. Σε ηλικία 16 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το μπάσκετ σε ομάδες Β’ & Γ᾽ Εθνικής κατηγορίας, αλλά λίγα χρόνια αργότερα το σταμάτησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Πλέον έχει το δικό του στούντιο γυμναστικής. Εκτός, όμως, από το Μπάσκετ έχει ασχοληθεί αρκετά χρόνια και με τις πολεμικές τέχνες. Σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πολεμικών Τεχνών (Kung Fu) κατέκτησε δύο φορές την 3η θέση στην κατηγορία εφήβων. Μετά την εμπειρία που απέκτησε στις Ειδικές Δυνάμεις, ως αλεξιπτωτιστής, θεωρεί πως τίποτα πια δεν μπορεί να τον φοβίσει! Εκτός από την ενασχόληση του με τον αθλητισμό, έχει ασχοληθεί με το μόντελινγκ για πέντε χρόνια, περπατώντας σε πασαρέλες μεγάλων σχεδιαστών και κάνοντας φωτογραφίσεις για καταλόγους μόδας. Μπαίνει στο παιχνίδι με στρατηγικό πλάνο το οποίο θα ακολουθήσει πιστά μέχρι να αναδειχθεί νικητής!

Μπλε Ομάδα

Παντελής Γιαννακάκης

Ηλικία: 23 ετών

Επάγγελμα: Project Manager Εταιρείας Ακινήτων

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σητεία της Κρήτης. Στα 18 του μετακόμισε στην Αθήνα. Έχει σπουδάσει Ψυχολογία και έχει μεταπτυχιακό στο Project Management. Αυτή τη στιγμή απασχολείται ως Project Manager σε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Ο ίδιος θεωρεί πως ο έντονος ανταγωνισμός που υπάρχει στο επάγγελμα του και η ικανότητα να βρίσκει λύσεις θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει στην παραλία ανάμεσα σε έντονες και διαφορετικές προσωπικότητες. Η δουλειά του έμαθε να έχει «γερό στομάχι». Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι το μοναδικό ατού που διαθέτει. Δεκατέσσερα χρόνια κάνει στίβο (μήκος και εμπόδια) και τα τελευταία 4 χρόνια και Beach Volley. Προσγειώνεται στην Καραϊβική με πολλές υποσχέσεις για τα παρκούρ, καθώς όπως δηλώνει δεν ξέρει να χάνει. Υπόσχεται να ταράξει τα νερά της Καραϊβικής, να γίνει γνωστός και να φύγει με το μεγάλο έπαθλο!



