Survivor 2024: Το ανεπανάληπτο παιχνίδι ερωτήσεων, η νίκη των Μπλε και η υποψήφια προς αποχώρηση

Το σημερινό επεισόδιο στο Survivor ξεκίνησε με στεναχώρια από την πλευρά των Κόκκινων μετά την αποχώρηση της πολύ ανταγωνιστικής και δυναμικής Ιωάννας.

Ακολούθησε παιχνίδι ερωτήσεων ανάμεσα στις δυο ομάδες, στο οποίο για ακόμη μια φορά έκλεψε την παράσταση ο Γιώργος Λιανός. Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού επιβίωσης θέλησε να εντυπωσιάσει τους παίκτες με την είσοδο του και προσπάθησε να κάνει ένα απίθανο κόλπο με φωτιά. Όμως αυτό λίγο έλειψε να τον αφήσει χωρίς φρύδια.

Μετά το παιχνίδι και τις στιγμές ξεγνοιασιάς, Κόκκινοι και Μπλε ετοιμάστηκαν για τον αγώνα ασυλίας. Εκεί οι Μαχητές ήταν ανώτεροι και επιβλήθηκαν με 12-7 έχοντας σε τρομερή ημέρα τον Φανή. Φυσικά υπήρχε και έπαθλο φαγητού.

Μετέπειτα οι διαγωνιζόμενοι μεταφέρθηκαν στο συμβούλιο του νησιού, όπου η κόκκινη ομάδα έθεσε υποψήφια προς αποχώρηση την Άιρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευτράπελα δεν έλειψαν από το συμβούλιο, με τον Ντάνιελ να αποκαλύπτει ότι τον τσίμπησαν μέλισσες την ώρα που έκανε την ανάγκη του.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το παιχνίδι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο μας επιφυλάσσει πάρα πολλές εκπλήξεις ακόμα.



