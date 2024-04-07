Ξεκινάει η εβδομάδα στην οποία θα παρακολουθήσουμε την τελευταία αποχώρηση πριν από το party της Ένωσης και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να τα δώσουν όλα αφού κανείς δεν θέλει να λείψει από αυτό το party!

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας είναι απαιτητικό με επιπλέον παράγοντα δυσκολίας, τη λάσπη!

Ποια ομάδα θα μείνει πίσω στο σκορ και θα οδηγηθεί σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο;

Πώς θα αιτιολογήσει τις ψήφους της; Θα υπάρχει ομοφωνία ή διχασμός;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

