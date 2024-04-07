Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Οι τελευταίες ασυλίες πριν από το party της Ένωσης - Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα

Απόψε στις 21:00, στον ΣΚΑΪ

Survivor 2024: Οι τελευταίες ασυλίες πριν από το πάρτυ της Ένωσης

Ξεκινάει η εβδομάδα στην οποία θα παρακολουθήσουμε την τελευταία αποχώρηση πριν από το party της Ένωσης και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να τα δώσουν όλα αφού κανείς δεν θέλει να λείψει από αυτό το party!

Το πρώτο αγώνισμα ασυλίας είναι απαιτητικό με επιπλέον παράγοντα δυσκολίας, τη λάσπη!

survivor 2024

Ποια ομάδα θα μείνει πίσω στο σκορ και θα οδηγηθεί σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο;

Πώς θα αιτιολογήσει τις ψήφους της; Θα υπάρχει ομοφωνία ή διχασμός;

SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR
Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece
Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece
Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

survivor 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor SurvivorGR ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ τηλεόραση (4477
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark