Οι ήρωες δρουν παρορμητικά και παίρνουν λανθασμένες αποφάσεις, στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι», σήμερα στις 18.40.

Ο Ανδρέας αφήνει στη μέση το δείπνο του με τη Μάρμω και καταλήγει να ζητήσει παρηγοριά στη Σοφία. Την ίδια στιγμή, ο Γαλάτης υπόσχεται στον Κίτσο πως θα τον στηρίξει σε ό,τι χρειαστεί με τη Μάρμω όμως ζητάει από αυτόν να τον στηρίξει αντίστοιχα στη σχέση που πάει να χτίσει ξανά με τη Δέσποινα.

Η Χρυσοστόμη, βλέποντας τον Ανδρέα θλιμμένο και πιεσμένο, αποφασίζει να αλλάξει για μια ακόμη φορά τους όρους που έθεσε στον ανιψιό της και τη νύφη της.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα του επεισοδίου:

Ο Μαρκέζης έρχεται στο Γραμματικό και βρίσκει τον Χρυσίνα για να τον ρωτήσει σχετικά με τη Μιρέλλα, όμως εκείνος αποφασίζει να την υπερασπιστεί. Ταυτόχρονα, ο Παναγής δίνει στον Ισίδωρο έναν σταυρό που βρήκε στα μεταλλεία όταν πήγαν να βρουν τα οστά του Σοφοκλή. Όταν όμως η Μιρέλλα τον πάρει στα χέρια της θα «νιώσει» ότι ο σταυρός αυτός ανήκει στον Χρυσίνα!

Ο Σολδάτος, τέλος, βρίσκει τη Μερόπη και της λέει όλη την αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στο παρελθόν που οδήγησε τον Μονογιό στην αυτοκτονία. Και η ιστορία του Σολδάτου είναι διαφορετική από αυτήν που έχει μάθει ο Στάθης…

Δείτε το trailer του επεισοδίου:



«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 18.40, στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Γιάννης Δεγαΐτης (Μεταξάς), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Γεράσιμος Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Χριστόφορος Μπαρμπαγιάννης (Μανιάτης), Ήρα Ρόκου (Βάλια), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

Πηγή: skai.gr

