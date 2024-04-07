Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
Ειδικότερα, η Ελλάδα πήρε για πρώτη φορά μέρος στον 19ο Διαγωνισμό που έλαβε χώρα στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου στις 6 Απριλίου του 1974. Την εκπροσώπηση της χώρας μας ανέλαβε η σπουδαία Μαρινέλλα με το τραγούδι «(λίγο) Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου» σε στίχους του Πυθαγόρα και μουσική του Γιώργου Κατσαρού, ο οποίος διηύθυνε και τη ζωντανή ορχήστρα κατά τη διάρκεια της βραδιάς του διαγωνισμού.
Η συμμετοχή της χώρα μας συγκέντρωσε επτά βαθμούς και έλαβε την 11η θέση σε σύνολο 17 διαγωνιζόμενων.
Την 1η θέση κατέκτησε η Σουηδία με το συγκρότημα ABBA και το θρυλικό πλέον "Waterloo" το οποίο παραμένει ένα εκ των κορυφαίων νικητηρίων τραγουδιών της διοργάνωσης.
50 χρόνια Eurovision - Οι φορές που μπήκαμε στην πεντάδα
Σε αυτά τα 50 χρόνια, η Ελλάδα έχει βρεθεί αρκετές φορές στην πρώτη πεντάδα της τελικής κατάταξης του διαγωνισμού.
Ειδικότερα, το 2005 η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση με την Έλενα Παπαρίζου και το τραγούδι "My number one".
Ακόμη, έχουμε λάβει τρεις φορές την 3η θέση:
- το 2001 με τους Antique και το τραγούδι "Die for you",
- το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και το "Shake it" (εκείνη τη χρονιά μας «έφαγε» η Ruslana με το "Wild Dances")
- το 2008 με την Καλομοίρα και το τραγούδι "My secret combination".
Τέλος, έχουμε λάβει δύο φορές την 5η θέση:
- το 1977 με το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ» και τους Πασχάλη, Μπέσσυ Αργυράκη, Μαριάννα Τόλη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς και
- το 1992 με το τραγούδι «Όλου του κόσμου η Ελπίδα» που ερμήνευσε η Κλεοπάτρα.
