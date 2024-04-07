Συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ειδικότερα, η Ελλάδα πήρε για πρώτη φορά μέρος στον 19ο Διαγωνισμό που έλαβε χώρα στο Brighton του Ηνωμένου Βασιλείου στις 6 Απριλίου του 1974. Την εκπροσώπηση της χώρας μας ανέλαβε η σπουδαία Μαρινέλλα με το τραγούδι «(λίγο) Κρασί, Θάλασσα και τ’ Αγόρι μου» σε στίχους του Πυθαγόρα και μουσική του Γιώργου Κατσαρού, ο οποίος διηύθυνε και τη ζωντανή ορχήστρα κατά τη διάρκεια της βραδιάς του διαγωνισμού.

Το επίσημο βιντεοκλίπ του τραγουδιού γυρίστηκε στον Πειραιά και προβλήθηκε σε όλες τις κρατικές τηλεοράσεις των χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό

Η συμμετοχή της χώρα μας συγκέντρωσε επτά βαθμούς και έλαβε την 11η θέση σε σύνολο 17 διαγωνιζόμενων.

Λα, λα, λα, λα, λαλαλαλαλλαλαλααααααα....

Την 1η θέση κατέκτησε η Σουηδία με το συγκρότημα ABBA και το θρυλικό πλέον "Waterloo" το οποίο παραμένει ένα εκ των κορυφαίων νικητηρίων τραγουδιών της διοργάνωσης.

50 χρόνια Eurovision - Οι φορές που μπήκαμε στην πεντάδα

Σε αυτά τα 50 χρόνια, η Ελλάδα έχει βρεθεί αρκετές φορές στην πρώτη πεντάδα της τελικής κατάταξης του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, το 2005 η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση με την Έλενα Παπαρίζου και το τραγούδι "My number one".

Ακόμη, έχουμε λάβει τρεις φορές την 3η θέση:

- το 2001 με τους Antique και το τραγούδι "Die for you",

- το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και το "Shake it" (εκείνη τη χρονιά μας «έφαγε» η Ruslana με το "Wild Dances")

- το 2008 με την Καλομοίρα και το τραγούδι "My secret combination".

Τέλος, έχουμε λάβει δύο φορές την 5η θέση:

- το 1977 με το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ» και τους Πασχάλη, Μπέσσυ Αργυράκη, Μαριάννα Τόλη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς και

- το 1992 με το τραγούδι «Όλου του κόσμου η Ελπίδα» που ερμήνευσε η Κλεοπάτρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.