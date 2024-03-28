Ένας νέος πολιτιστικός χώρος στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας

Ένα από τα πιο ιστορικά σχολεία στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων μετατράπηκε σ' έναν Πολυχώρο Πολιτισμού.

Πρόκειται για το κτίριο του 1ου Δημοτικού Σπάτων, το οποίου η οικοδόμηση ξεκίνησε το 1928 και η λειτουργία του αμέσως μετά, ωστόσο για αρκετά χρόνια παρέμενε κλειστό, αφού η μαθητική κοινότητα μεταφέρθηκε πριν από δύο δεκαετίες σε νέες εγκαταστάσεις.

Το κτίριο μέσα στην «καρδιά» της πόλης και άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου, ανήκει ως περιουσία στον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας και η δημοτική Αρχή οραματίστηκε την «αναγέννησή» του, ως έναν χώρο πολιτισμού και παραδοσιακής κληρονομιάς. Οι αίθουσες του σχολείου μετατράπηκαν σε μουσειακούς χώρους, όπου εκθέτονται παραδοσιακές στολές ενός και πλέον αιώνα, αντικείμενα από την αγροτική ζωή των Σπάτων, αλλά και αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ στο κτίριο μετακόμισε και η βιβλιοθήκη της πόλης.

Στον πάνω όροφο θα υπάρχει πλέον αίθουσα εκδηλώσεων, ώστε να αποτελέσει το ιστορικό κτίριο ένα «ζωντανό» πολιτιστικό κύτταρο για την πόλη.

Η επισκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του, συγχρηματοδοτήθηκε από τη Δράση «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) με πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πολλά από τα παραδοσιακά εκθέματα αποτελούν δωρεά κατοίκων των Σπάτων.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο δήμαρχος Δημήτρης Μάρκου, ο οποίος το οραματίστηκε όλο αυτό, τόνισε μεταξύ άλλων: «Με μεγάλη χαρά και τιμή, στεκόμαστε σε αυτό τον χώρο, για να γιορτάσουμε τα εγκαίνια ενός νέου πολιτιστικού χώρου, που αναδεικνύει την κληρονομιά μας και την ιστορική σημασία του δήμου μας. Η αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων, αποτελεί ένα ορόσημο για την τοπική μας κοινωνία. Έναν πολυχώρο, που ζωντανεύει την ιστορία, την τέχνη, αλλά και την παιδεία». Και προσέθεσε: «Αναβιώνει ως ένας χώρος, που δεν θα συνδυάζει απλά την παράδοση με την κληρονομιά και την καινοτομία, αλλά θα λειτουργεί ως ένας χώρος ώσμωσης, σκέψης και ιδεών, πόλος κοινωνικής συνάντησης και διαμόρφωσης ταυτότητας μιας κοινωνίας, που θα οδηγήσει την πόλη μας στην περεταίρω εξέλιξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

