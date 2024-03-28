Η νίκη της Σιμόν, η εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά, τα δάκρυα της Casablanca και ο τρόπος που βαθμολογεί η Νικολίνα, ξεχώρισαν στο σημερινό επεισόδιο του Μy style Rocks στον ΣΚΑΪ, το οποίο είχε θέμα total denim το βράδυ.

Η Σιμόν ήταν η νικήτρια της ημέρας με 10.9 και αφαίρεσε βαθμό από τη Δομινίκη.

Η εμφάνιση του Λάκη Γαβαλά εντυπωσίασε για άλλη μια φορά και δεν έμεινε ασχολίαστη. «Το σημερινό είναι πέρα από κάθε φαντασία», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καραβάτου.

«Καλύτερα να ξέρεις κάτι και έπειτα να μιλάς», είπε η Ζέτα στη Δομινίκη, την ώρα που της έκανε κριτική και πρόσθεσε πως δεν μπορεί να την καταλάβει.

«Νομίζεις ότι ρισκάρεις, δεν ρισκάρεις. Σήμερα επέστρεψες στο πρώτο επεισόδιο», είπε ο Στέλιος Κουδουνάρης στη Ζέτα.

«Με αυτή την εικόνα δεν πας πουθενά», είπε ο Στ. Κουδουνάρης στην Casablanca. «Βαριέμαι, αλλά εσύ βαριέσαι περισσότερο από όλους», πρόσθεσε ο κριτής. «Έχω επενδύσει πάρα πολύ σ' αυτό τον διαγωνισμό και έχω αφήσει πίσω τον εαυτό μου», είπε η Casablanca δακρυσμένη.

Όταν η Σιμόν ρώτησε τη Νικολίνα αν η εμφάνισή της είναι σχεδιαστή, η Casablanca της είπε να μην παίρνει τηλέφωνο τους σχεδιαστές να ζητά ρούχα. «Μάλλον μπερδεύεσαι, αυτοί μου στέλνουν μηνύματα», απάντησε η Σιμόν, με την συζήτηση μεταξύ τους να συνεχίζεται έντονα.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Νικολίνα σχολίασαν τον τρόπο που βαθμολογεί η παίκτρια. «Αν όντως αυτά που λες τα πιστεύεις, θα αρχίσω να ανησυχώ», ανέφερε ο κριτής.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών και της Κ. Καραβάτου:

Δείτε την πασαρέλα των διαγωνιζόμενων:





Πηγή: skai.gr

